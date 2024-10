Elezioni regionali, i risultati del voto in Liguria: lo spoglio in diretta su Genova24

Al Mog il quartier generale del centrosinistra, Orlando alla Spezia

Al piano rialzato del Mog, il mercato orientale di Genova, dove lo staff di Orlando ha allestito un quartier generale e una sala stampa, clima piuttosto teso e bocche rigorosamente cucite. La squadra che nelle ultime settimane ha seguito il candidato del centrosinistra, insieme ad alcuni esponenti dem locali, è riunita in una piccola stanza, non accessibile, e osserva i primi dati provenienti dagli exit poll. Andrea Orlando sta seguendo lo spoglio dalla Spezia e, secondo quanto comunicato dallo staff, non arriverà che in serata. Molto dipenderà anche da come si evolverà la situazione alla luce di numeri e proiezioni.