Elezioni regionali Liguria 2024, la guida al voto: candidati presidente e liste, tutti i nomi

Genova. I liguri tornano al voto per eleggere il nuovo presidente della Regione e il nuovo consiglio regionale. Le elezioni regionali in Liguria sono fissate per domenica 27 e lunedì 28 ottobre, due giornate in cui gli elettori potranno andare ai seggi per indicare la loro preferenza su chi dovrà guidare la regione per i prossimi cinque anni, dopo nove di amministrazione Toti.

Sono nove i candidati al ruolo di presidente della Regione Liguria, 570 i candidati al ruolo di consigliere regionale.

In provincia di Imperia le liste sono 19, così come a Savona e La Spezia, 20 invece a Genova. Saranno 1.348.601 gli elettori liguri chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione Liguria e 30 componenti dell’assemblea legislativa.

Sul totale degli aventi diritto, 653.064 sono gli elettori della Città metropolitana di Genova, 161.132 quelli della Provincia di Imperia, 170.806 quelli della Provincia della Spezia, 216.985 quelli della Provincia di Savona e 146.614 quelli all’estero.

Ecco allora i candidati a presidente della Regione (in ordine alfabetico), le liste che li appoggiano e i nomi di chi corre per un posto in via Fieschi.

Marco Bucci (centrodestra)

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, è il candidato per la coalizione di centrodestra ed è sostenuto da sette liste:

Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord)

Maria Antonietta Cella, ex sindaca di Santo Stefano d’Aveto, si candida presidente con il Partito Popolare del Nord. È presidente della Comunità Montana di Aveto e consigliera della Città Metropolitana di Genova. Roberto Castelli è candidato consigliere regionale e capolista del partito a Genova, La Spezia e Savona. Qui tutti i nomi dei candidati.

Davide Felice (Forza del Popolo)

L’avvocato Davide Felice è il candidato presidente di Forza del Popolo: ecco i candidati.

Marco Giuseppe Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori)

Marco Ferrando è il candidato alla presidenza del Partito Comunista dei Lavoratori: ecco i candidati.

Nicola Morra (Uniti per la Costituzione)

Nicola Morra, ex presidente della commissione parlamentare antimafia ed ex senatore con il M5s, è stato il primo a ufficializzare la sua candidatura a presidente della Regione con Uniti per la Costituzione: ecco tutti i candidati a suo sostegno per le quattro province liguri.

Andrea Orlando (centrosinistra)

L’ex ministro della giustizia e deputato Pd Andrea Orlando è il candidato alla presidenza della Regione per la coalizione di centrosinistra. È sostenuto da Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, cui si aggiungono Patto Civico Riformista, che comprende i simboli di Azione con Carlo Calenda, Movimento Repubblicani Europei e Alleanza Civica Liguria. Nulla di fatto invece, dopo la rottura tra Italia Viva e Partito Democratico, per quello che era stato presentato come Riformisti Uniti per la Liguria, in cui convergevano Italia Viva, + Europa e Psi.

Oltre alla lista del presidente correrà inoltre un’altra lista civica composta da amministratori locali.

Nicola Rollando (Per l’Alternativa )

Il Partito Comunista Italiano, il Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo corrono assieme alle prossime elezioni regionali con la lista Per l’alternativa e indicano come candidato presidente Nicola Rollando, 63 anni, attivista ambientalista e agricoltore di Sestri Levante. Qui tutti i candidati.

Alessandro Rosson (Indipendenza)

Indipendenza!, il movimento politico “sovranista sociale” fondato dall’ex An e Fratelli d’Italia Gianni Alemanno, corre alle regionali in Liguria e candida presidente l’avvocato Alessandro Rosson, ex capogruppo della Lega alla Spezia. Qui tutti i candidati.

Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare)

Francesco Toscano, nato nel 1979 a Gioia Tauro, è avvocato, giornalista e presidente di Democrazia Sovrana e Popolare, il progetto politico di Marco Rizzo. Qui tutti i candidati.