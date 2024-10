EdiliziAcrobatica, nei primi 9 mesi clienti aumentati dell’84,2%

EdiliziAcrobatica società genovese a capo del gruppo Acrobatica, specializzato in lavori di edilizia su fune, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, quotata sul segmento Euronext Growth Milan e su Euronext Growth Pari, rende noto che nel corso dei primi 9 mesi dell’anno il numero dei clienti che si sono affidati ai suoi servizi è cresciuto dell’84,2% rispetto al 30 settembre 2023 a conferma di come siano sempre di più le famiglie, le aziende e gli enti pubblici che scelgono Acrobatica.

In aumento del 22% anche i contratti sottoscritti che sono passati dai 18.590 dell’analogo periodo del 2023 agli attuali 22.694, proseguendo il trend di crescita che non si è mai arrestato e che, anzi, al netto di ogni forma di incentivo di Stato è proseguito senza battute d’arresto (nei primi 9 mesi del 2022 i contratti sottoscritti erano stati 12.149).

“Per noi questi numeri non rappresentano un risultato fuori dall’ordinario, sono semplicemente la conferma di ciò che abbiamo sempre sostenuto − commenta Anna Marras, amministratore delegato di EdiliziAcrobatica − Acrobatica rappresenta ormai la prima scelta per coloro che devono effettuare lavori di ristrutturazione. I numeri parlano per noi: il numero dei clienti quasi raddoppiato e quasi 23.000 contratti sottoscritti nei primi nove mesi dell’anno, restituiscono l’immagine più veritiera di un Paese che continua ad avere bisogno, e sempre più ne avrà, di interventi su edifici e palazzi. In Italia, secondo gli ultimi dati Istat, il patrimonio immobiliare conta oltre 12 milioni di stabili e attualmente noi interveniamo solo su una minima parte di questi. Il nostro potenziale di crescita, anche alla luce delle scelte fatte dai clienti, è molto consistente. Perché il bisogno di vivere in una casa sicura e confortevole non verrà mai meno: a prescindere da ogni iniziativa di Stato. E noi di Acrobatica continueremo a crescere proprio perché a chiedercelo è il mercato”