È stato operato ed è in prognosi riservata il 23enne accoltellato alla schiena: una lite all’origine del tentato omicidio

Genova. Sono ancora molto gravi le condizioni dell’uomo, 23 anni, nazionalità tunisina, soccorso ieri a Certosa dopo essere stato accoltellato.

Il giovane, che non ha precedenti penali, era tornato a casa senza chiamare i soccorsi, non accorgendosi della gravità di quello che era accaduto.

A chiamare il 118, nell’abitazione di via Umberto Pace a Certosa era stato il coinquilino, anche lui tunisino. L’uomo era incosciente e aveva perso moltissimo sangue a causa di una coltellata alla schiena. E’ stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale.

Nel pomeriggio di ieri è stato operato dai medici dell’ospedale villa Scassi ed è tuttora in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano gli investigatori della squadra mobile coordinati dal sostituto procuratore Federico Panichi.

Con la vittima ancora i poliziotti non hanno potuto parlare, ma grazie alle testimonianze e soprattutto alle telecamere di sorveglianza hanno trovato una pista.

All’origine del tentato omicidio ci sarebbe una lite avvenuta qualche ora prima a cui hanno preso parte diverse persone e non lontano dall’abitazione dove il 23enne risiede, in via Unberto Pace a Rivarolo.

Sulle ragioni che hanno portato al tentato omicidio e soprattutto sull’autore che ha sferrato il colpo che poteva rivelarsi mortale le indagini sono in corso.