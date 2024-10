Droni per le consegne nell’entroterra, l’idea del candidato esperto di logistica

Genova. L’utilizzo di droni non inquinanti per trasportare pacchi fino a 40 chili su un raggio di 20 chilometri e raggiungere i piccoli e isolati centri abitati dell’entroterra. È il progetto su cui sta lavorando Davide Falteri, consigliere comunale di Genova e candidato a consigliere regionale per il centrodestra nella lista “Vince Liguria”.

Lo studio portato avanti da Falteri insieme a una società, “Jp droni”, “fornirà il know how tecnologico, nasce per rispondere a un’esigenza concreta – dicono gli ideatori – collegare comuni dell’entroterra che attualmente non vengono raggiunti abitualmente dalle consegne oppure che le ricevono saltuariamente e che quindi soffrono di una mancanza di periodicità”.

“Questo progetto rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio – dichiara Falteri – non solo potrà garantire la consegna di beni essenziali come medicinali, ma anche ridurre l’isolamento di queste comunità, con un impatto sostenibile e tecnologico che potrebbe fare da apripista per altre iniziative analoghe in tutta Italia”.

L’idea prevede la creazione di un hub in un comune baricentrico di una zona o vallata da coprire, in cui far arrivare le merci (pacchi fino a 40 chili) in maniera tradizionale e da qui affidare al drone l’ultimo tratto della consegna che avverrà in maniera automatizzata in un raggio di 20 chilometri di distanza da punto di partenza.

“Questo consentirebbe di effettuare anche consegne urgenti come medicinali ma anche banalmente di far sentire meno soli gli abitanti di questi comuni. Si tratta di un progetto che è in fase di studio ma realizzabile nell’immediato – continua Falteri – tecnologicamente è già pronto grazie al know – how di “Jp droni”; occorre identificare i comuni che vogliono partecipare, ottenere le autorizzazioni del caso e coinvolgere i soggetti della logistica interessati”.

Di questo e di altri argomenti legati alla vivibilità e al rilancio dell’entroterra (favorire nuovi insediamenti produttivi e start-up, rendere visibili le attrattive turistiche del territorio, valorizzare il patrimonio immobiliare, prevenire il dissesto idrogeologico) si parlerà durante un incontro pubblico in programma martedì 15 ottobre 2024, presso l’ex palestra di Isola del Cantone. Insieme a Davide Falteri saranno presenti l’assessore del Comune di Genova e candidata Lorenza Rosso e il sindaco di Isola del Cantone Gianluca Campora.