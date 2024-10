“Dritto e rovescio”, capi realizzati a mano da donare a chi ha bisogno: ecco come partecipare

Genova. Cinque anni di “Dritto & Rovescio“: il filo della solidarietà ci unisce e diventa sempre più lungo. L’Associazione 50&Più Genova lancia la quinta edizione del progetto che tanta partecipazione ha riscosso finora. Per partecipare basta realizzare a mano capi in lana o cotone da regalare ad adulti o bambini, seguendo il proprio estro e assecondando il desiderio di portare un po’ di calore alle tante persone che lo aspettano. Come l’anno scorso alla consegna del vestiario si aggiunge la colletta di beni alimentari di prima necessità come zucchero, caffè, marmellate, biscotti e cibo in scatola. Prosegue così la consolidata collaborazione di 50&Più Genova con don Valentino Porcile, parroco della chiesa di San Siro a Nervi, e con la Caritas, a cui tutto sarà consegnato mercoledì 11 dicembre alle ore 11, affinché venga smistato e consegnato a chi ne ha bisogno.

L’iniziativa è nata nel 2020 in risposta al forzato isolamento causato dalla pandemia, una condizione che però permetteva di impiegare il tanto tempo libero impegnandosi in un’attività utile agli altri, seduti in poltrona con i ferri e qualche gomitolo di lana. Tante socie dell’associazione e tante volontarie hanno messo a disposizione la propria abilità ed elaborato in quattro anni circa cinquecento capi in lana, che sono stati consegnati durante il periodo natalizio a bambini, uomini e donne. A loro, con le sciarpe, i berretti, le maglie, i guanti, le calze, le coperte colorate, arriverà anche questa volta il caldo abbraccio delle socie di 50&Più e di chiunque abbia voglia di unirsi a loro.

“Dritto&Rovescio – dichiara Brigida Gallinaro, presidente di 50&Più Genova – è diventata una tradizione di cui andiamo fieri. Raggiunge il doppio scopo di aiutare chi vive in difficoltà e di fare sentire utile chi è più fortunato, regalando un sorriso a una persona sconosciuta. Ormai per le socie creare i capi da donare è diventata un’abitudine e molte iniziano a sferruzzare già dopo l’estate, pronte alla consegna ancora prima della chiamata a raccolta ufficiale. Impossibile non rimanere colpiti da tanta generosità. Sono grata a don Valentino Porcile per avere stretto con 50&Più un patto di che mette il sigillo della serietà sull’iniziativa e ci conforta in un periodo storico così difficile. Con un piccolo sforzo, tutti insieme, possiamo fare sentire la nostra vicinanza a chi deve superare con fatica i tanti ostacoli del nostro presente”.

Per informazioni e consegne scrivere a 50epiu.ge@50epiu.it o telefonare ai numeri 010/543042-5530352.