Dopo il “rimprovero” sui rumori notturni, Alfa regala i biglietti del suo concerto alle vicine di casa

Genova. Lo aveva promesso pubblicamente, e altrettanto pubblicamente ha mantenuto la promessa: Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, ha regalato alle vicine di casa i biglietti per il suo concerto del 25 novembre al Forum di Assago. Un modo per fare ammenda dopo che le due ragazze gli avevano lasciato una nota chiedendogli di fare un po’ più attenzione al volume della musica in orario notturno.

“Maria e Giulia, non ci siamo ancora mai visti ma vi invito al mio concerto al Forum – ha scritto il giovane cantautore genovese – Vi avviso lì potrei fare un po’ di rumore”. Firmato non Alfa, ma Andrea.

Un passo indietro: lo scorso 1 ottobre Alfa aveva condiviso su Instagram un biglietto che aveva trovato in cassetta: “Ciao, siamo le inquiline di sopra – era scritto nella nota – Volevamo dirti che (s)fortunatamente le pareti sono molto sottili e sentiamo tutto (probabilmente anche tu senti noi). Non vogliamo fare polemica, siamo giovani e molto comprensive, ma purtroppo durante la settimana la sveglia mattutina non è comprensiva con noi”.

Le due ragazze avevano quindi chiesto “se puoi fare attenzione la notte. Grazie per la comprensione – avevano concluso – se ti dovesse servire lo zucchero o anche solo un caffè sai a chi ci citofonare”.

Alfa aveva fotografato e condiviso il biglietto scusandosi e promettendo: “Siete invitate a ogni mio concerto gratis, scusate”. Promessa mantenuta: Maria e Giulia il 25 novembre potranno assistere al concerto, non tra le mura di casa ma al Forum di Assago.