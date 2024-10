Dolci mal conservati e carico di tabacco sul furgone: multa e denuncia per il conducente

Genova. Il conducente di un furgone è stato multato e denunciato dalla polizia stradale dopo che, a un controllo di routine, è risultato trasportare un carico di dolci mal conservato e del tabacco non dichiarato.

Il furgone è stato fermato nella notte tra sabato e domenica da una pattuglia dalla stradale al casello autostradale di Genova Ovest. Vista la specificità dei prodotti che trasportava si è proceduto a un controllo più approfondito con l’ausilio di personale Asl, appurando che i prodotti alimentari erano conservati in modo difforme dalle normative vigenti.

Nel vano di carico del furgone, infatti, erano presenti 247 confezioni di dolci per un peso di poco più di 120 kg, conservate a temperatura ambiente di 15 gradi anziché alla temperatura prevista per questi alimenti, compresa tra 0 e 4 gradi.

Gli agenti hanno quindi contestato al conducente la violazione amministrativa per l’utilizzo non conforme del mezzo, con l’applicazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo perché già in precedenza era stato utilizzato per un diverso scopo, e lo hanno denunciato per il reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

All’interno del mezzo, inoltre, è stata rinvenuta un’ingente quantità di tabacco per la quale sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Guardia di Finanza.