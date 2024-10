Dissesto, Masini (Orlando presidente): “Da Regione solo 25mila euro per la pulizia dei torrenti genovesi”

Genova. “Sono ingegnere e mi occupo da 12 anni di prevenzione al dissesto idrogeologico e messa in sicurezza idraulica dei corsi d’acqua. Per una corretta informazione mi sento in dovere di replicare al comunicato stampa di ieri da parte del presidente del Municipio di Levante nonché candidato per il centro destra Federico Bogliolo che relativamente alla scongiurata esondazione dei torrenti presenti sul Municipio da lui amministrato afferma che “Senza gli interventi finanziati dai fondi della Regione, l’esito sarebbe stato diverso”.

A dirlo attraverso una nota staampa Mirko Masini candidato alle elezioni regionali nella Lista Civica “Andrea Orlando Presidente: “Vorrei ricordare al Presidente Bogliolo, che la Regione finanzia solamente 25 mila euro annui per tutto il Comune di Genova per la pulizia ordinaria dei fiumi, che corrispondono a circa 3 mila euro per ciascun Municipio una cifra irrisoria a fronte di una spesa annua di 2 milioni di euro che i cittadini genovesi sostengo attraverso le casse comunali, e non sufficiente a pulire tutti i corsi d’acqua il cui reticolo idrografico presenta oltre 500 km di corsi d’acqua”

“Gli interventi manutentivi oltretutto risultano meno efficaci da quando il Comune, in questi ultimi anni, ha snaturato il sistema di decentramento dei municipi tagliando notevolmente i fondi a tali organi amministrativi che risultano più vicini e sensibili alle problematiche del territorio – conclude – La prevenzione e tutt’altra cosa in una Regione che presenta uno dei più alti rischi idrogeologici in Italia, si intervenie sempre con il metodo della “Somma Urgenza” ad evento accaduto senza mai eseguire una pianificazione e programmazione degli interventi. La riduzione dei fondi da parte della Regione relativa alla pulizia dei fiumi dimostra la completa assenza di responsabilità in una delle questioni più importanti per il nostro territorio”.