Dislocamento depositi chimici, il fronte del no contro la norma “in sordina” sulle merci infiammabili

Genova. Una norma della Capitaneria di porto, passata in sordina, sull’approdo all’interno del porto di Sampierdarena delle navi chimichiere che trasportano merci infiammabili, preoccupa il “fronte del no” al progetto di dislocamento dei depositi chimici costieri da Multedo a Ponte Somalia.

La modifica della norma prevede che le chimichiere non entrino nel bacino portuale per questioni di sicurezza ma per l’assenza di impianti adeguati. Una sfumatura che di fatto potrebbe portare a una duplicazione dell’infrastruttura del porto petroli, secondo soggetti come Officine Sampierdarenesi, municipio Centro Ovest, Culmv e sindacati della logistica Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

In una nota congiunta comitati, municipio e sindacati sottolineano ancora una volta i motivi della loro battaglia.

“Dopo quasi tre anni è inverosimile che nonostante tutte le risultanze documentalmente contrarie alla dislocazione dei depositi costieri su Ponte Somalia si parli ancora di questo progetto, e la procedura a esso sottesa continui ad andare avanti. È dello scorso 10 ottobre l’ordinanza della Capitaneria di Porto dove sotto traccia si è modificata la lettera dell’ordinanza precedente e vigente (n. 32 del 2001) ove era vietato l’ingresso alle navi chimichiere all’interno del bacino portuale di Sampierdarena, norma messa a presidio della sicurezza degli altri traffici caratterizzanti quella zona di porto. Ora, con la modifica di cui sopra, si ribalta la questione dicendo che le chimichiere non entrano nel bacino di Sampierdarena non per motivi di sicurezza ma perché non vi sono stabilimenti di stoccaggio ad hoc. Ma questo non è vero, in quanto le chimichiere sono sempre entrate nel bacino di Sampierdarena per approvvigionare di prodotti combustibili (ma non infiammabili) Silomar, Eni ed Esso. Alle chimichiere è sempre stato fatto divieto di entrare se portano prodotti infiammabili: ecco pertanto la ratio dell’ordinanza finora vigente“.

“Infatti le chimichiere che trasportano sia infiammabili che combustibili prima devono scaricare gli infiammabili a Porto Petroli, ove ci sono presidi di sicurezza e antincendio appositamente ed esclusivamente approntati, e soltanto successivamente possono entrare nel bacino di Sampierdarena a rifornire di combustibili Silomar, Eni ed Esso“.

“Il risvolto della medaglia è che se potranno entrare gli infiammabili all’interno del bacino di Sampierdarena, anche le aziende che a oggi stoccano esclusivamente prodotti combustibili potranno fare richiesta per stoccare anche infiammabili, fino ad ora vietati, e quella zona di porto a vocazione commerciale, diventerebbe di fatto una duplicazione del Porto Petroli, con i rischi annessi sia in termini di sicurezza, sia in termini di traffici“.

“Inoltre il progetto attualmente al vaglio del Mase, allo stato dei fatti disattende quanto prescritto dal Comitato di Gestione di AdSP nel dicembre 2021 in merito alle quantità, agli accosti ed alla necessità e urgenza di localizzare in toto i depositi costieri in area portuale“.

“Infatti, così come già rilevato dal segretario generale dell’Autorità portuale Paolo Piacenza prima (nota del 5 aprile 2023) e dal commissario straordinario Massimo Seno poi (nota dell’11 settembre 2024), in primo luogo le quantità di cui progetto al vaglio del Ministero sono superiori rispetto a quelle presentate nel progetto di Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF)“.

“In secondo luogo gli accosti previsti nel progetto attuale, sia sul lato di levante sia sul lato di ponente, di fatto impediscono l’utilizzo della scassa in radice su Ponte Somalia Ponente, in totale contrasto con la lettera dalla delibera del Comitato di Gestione che prescriveva in via prioritaria il ‘mantenimento dei livelli occupazionali e dei traffici, al fine di consentire la migliore compatibilità del progetto con le attività limitrofe, anche in merito alla contestuale utilizzazione degli accosti per traffici differenti, garantendo ex multis l’operatività dalla scassa in radice di Ponte Somalia Ponente‘”.

“È poi da sottolineare che alla base della delibera del Comitato di Gestione c’era la menzione del ‘sovraordinato interesse nel delocalizzare i depositi costieri su Ponte Somalia” intendendo così che la delocalizzazione riguardasse contestualmente sia i depositi di Superba sia quelli di Carmagnani, ragione per la quale, l’operazione, sempre come da delibera del dicembre 2021, beneficerebbe di € 30 milioni di fondi pubblici’“.

“Tuttavia Superba, nel procedimento di VIA nazionale, confutando documentalmente quanto disposto dal Comitato di Gestione di AdSP, ha affermato che “non sono pertinenti e necessari atti di formale adesione di altre società come Carmagnani”. Pertanto il rischio è quello di una duplicazione dei depositi costieri in ambito comunale e in ambito portuale, con un finanziamento di fondi pubblici per un’opera sostanzialmente ed esclusivamente privata“.

“Per queste motivazioni, peraltro pubbliche e documentali, ci sembra inverosimile che a oggi i soggetti che ne hanno autorità non si siano fatti carico di richiedere l’annullamento di questo progetto, tanto più che, come sopra meglio visto, quanto deliberato dal board di AdSP e dal consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente all’ATF, è diverso ed incompatibile rispetto a quanto oggi al vaglio del MASE, nel procedimento di VIA nazionale“.

Barbara Barroero, presidente delle Officine Sampierdarenesi “Gianfranco Angusti”, Antonio Benvenuti console della Culmv, Enrico Poggi, segretario generale di Genova di Filt – Cgil, Mauro Scognamillo, segretario generale di Fit Cisl Liguria, Roberto Gulli, segretario generale Liguria di UilTrasporti e Michele Colnaghi, presidente del municipio Centro Ovest ricordano che è aperto un fascicolo della Procura della Repubblica di Genova in merito alla formazione del provvedimento di nulla osta di fattibilità adottato dal Comitato Tecnico Regionale (CTR).