Disabilità, si infiamma lo scontro politico. Ceraudo (M5s): “Da Bucci nessuna sensibilità e solo parole”

Genova. Rischia di incendiarsi lo scontro politico sul tema della disabilità. Dopo l’assenza di un rappresentante del centrodestra all’incontro organizzato da Marco Macrì, coordinatore dell’associazione Genova Inclusiva, è il Movimento 5 Stelle a “bacchettare” il sindaco Marco Bucci, incontrato questa mattina durante un tour elettorale a San Fruttuoso

“Questa mattina abbiamo assistito ad una scena davvero poco edificante – racconta Fabio Ceraudo, consigliere comunale pentastellato – il sindaco candidato Marco Bucci, durante il suo tour all’interno del mercato coperto di Terralba è stato raggiunto da una ragazza, Serena, madre di due bimbi disabili, che gli ha chiesto il perchè della sua assenza all’incontro di ieri sera. Bucci ha farfugliato che non sapeva dell’incontro, quando in realtà l’organizzatore dell’evento sapeva che lo stesso Bucci avrebbe mandato Gratarola, poi non presentatosi”.

“Ero presente – continua Ceraudo – e ho sentito dire al sindaco che la serata di ieri era un incontro strumentale. Ma cosa c’è di strumentale nel parlare di disabilità? Non è questa la sensibilità che dovrebbe avere un sindaco e un candidato alla presidenza di una regione. In comune il M5s ha già portato delle istanze per implementare la presenza degli ose e per aumentare gli insegnanti di sostegno. Istante che non sono mai state portate avanti da parte della amministrazione civica, con anche un nostro ordine del giorno rigettato dal consiglio comunale la cui maggioranza sostiene Marco Bucci. Un’occasione persa per il sindaco del fare, che troppo spesso fa solo parole e pochissimi fatti, soprattutto dove la concretezza diventa fondamentale per la qualità della vita delle persone. Di tutte le persone”.