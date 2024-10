Dipendente di un supermercato sorpreso a rubare la merce dagli scaffali: denunciato

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato due cittadini di 20 e 46 entrambi per il reato di furto aggravato.

La prima denuncia è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di San Fruttuoso che sono intervenuti ieri a seguito di segnalazione di alcuni furti perpetrati all’interno di un supermercato di via Paggi ad opera di un dipendente di 46 anni. In particolare l’uomo è stato visto più volte asportare merce dagli scaffali per poi occultarla dentro uno zaino senza pagarla. Ieri alla fine del turno di lavoro, dopo l’ennesimo furto, gli agenti di San Fruttuoso lo hanno intercettato all’interno del parcheggio del supermercato trovandolo in possesso della merce poco prima asportata.

Nella seconda operazione sono stati gli uomini del Commissariato di Rapallo a risalire, grazie al lavoro della Polizia Scientifica, all’identità dell’autore di un furto all’interno dello stabilimento balneare denominato “Bagni Molo” della cittadina del Tigullio. In particolare gli agenti della Scientifica sono riusciti ad individuare un frammento di impronta digitale riconducibile al 20enne. Al giovane, attualmente ristretto presso il carcere di Modena per il reato di furto in abitazione, gli è stata notificata la denuncia per furto aggravato.