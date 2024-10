Digitalizzazione delle imprese, Alessio Piana: “Incrementato a 28,3 milioni di euro il bando regionale”

Genova. “Tutte le 2203 imprese liguri che hanno fatto richiesta al bando digitalizzazione, a maggio scorso, verranno accompagnate nell’investimento da Regione Liguria. In particolare, abbiamo portato a 28,3 milioni di euro la dotazione finanziaria di una misura che, inizialmente, disponeva di un plafond di 7 milioni di euro e che, già pochi giorni dopo la chiusura, avevamo incrementato a 26,7 milioni di euro”.

Lo dichiara Alessio Piana, assessore regionale uscente allo Sviluppo economico e candidato consigliere regionale in quota Lega alle prossime elezioni.

“Grazie a questo nuovo rifinanziamento di 1,6 milioni di euro approvato in giunta – aggiunge – andremo a co-finanziare anche quelle 259 domande rimaste in coda. Un segnale importante che dimostra ancora una volta il nostro impegno nel non lasciare indietro nessuno e aiutare quanto più possibile le nostre imprese negli investimenti”.

“L’agevolazione, ricordo, consentiva alle nostre attività di richiedere fino a 20 mila euro a fondo perduto, nei limiti massimi del 50% dell’investimento effettuato, per progetti di digitalizzazione utili a migliorare l’efficienza e l’organizzazione aziendale attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche e innovative”, conclude Piana.