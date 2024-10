Il 7 ottobre in diretta su Genova24 il dibattito tra i candidati alla presidenza della Regione Liguria

Genova. Un confronto serrato di un’ora e mezza circa, con l’obiettivo di mettere alla prova competenze, idee, carisma, resistenza alla pressione. E’ la ricetta del dibattito tra i candidati alla presidenza della Regione Liguria che Genova24 e IVG trasmetteranno in diretta lunedì 7 ottobre alle ore 19, sui siti e sulle rispettive pagine Facebook.

I protagonisti saranno loro, i candidati in lizza per la presidenza: in rigoroso ordine alfabetico Marco Bucci (Centrodestra), Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord), Marco Giuseppe Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori), Nicola Morra (Uniti per la Costituzione), Andrea Orlando (Centrosinistra e M5S), Nicola Rollando (Per l’Alternativa) e Alessandro Rosson (Indipendenza). Saranno invece assenti per altri impegni Davide Felice, candidato per Forza del Popolo, e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare.

Come location abbiamo scelto l’Acquario di Genova, una eccellenza ligure a livello internazionale. E simbolicamente abbiamo deciso di allestire il nostro studio nella vasca degli squali: grandi predatori d’acqua che spesso vengono, nell’immaginario comune, accostati al mondo della politica.

La serata di lunedì rappresenterà per i liguri l’occasione di vedere davvero a confronto le persone che tenteranno di conquistare il loro voto il 27 e 28 ottobre. Il regolamento sarà pubblicato nei prossimi giorni, ma in ogni caso il dibattito si fonderà su una serie di domande poste dai giornalisti delle redazioni di Genova24 e IVG, a cui tutti i candidati dovranno rispondere in tempi brevi e contingentati. Non mancheranno però momenti differenti, come domande secche oppure quesiti specifici ai singoli candidati.

L’obiettivo sarà quello di “portare i candidati da voi”, per permettervi di capire quale tra loro rispecchia maggiormente le vostre idee o le vostre aspirazioni per la Liguria. E tenteremo di porre domande spigolose perché vogliamo provare a “spostare voti”, fare la differenza, fornire davvero al cittadino uno strumento per capire se il “suo” presidente è realmente abile e preparato come gli appare.

Appuntamento al 7 ottobre, dunque, con un evento che darà il via alle ultime tre settimane di campagna elettorale, quelle decisive.