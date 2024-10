“Di amori perduti e altri splendori”, al teatro Govi il 18 ottobre lo spettacolo dedicato a De André

Genova. Venerdì 18 ottobre alle 21, al Teatro Govi di Bolzaneto andrà in scena Di amori perduti e altri splendori. Dedicato a Faber, un omaggio per immagini, musiche, parole e corpi rivolto a chi “coltiva la propria diversità con dignità e coraggio, attraversando i disagi dell’emarginazione con l’unico intento di rassomigliare a sé stesso”. Ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione.

Lo spettacolo, organizzato dal Comune di Genova – assessorato alle Pari opportunità, è un lavoro di drammaturgia collettiva che ha visto la compagnia I Satelliti nei caruggi di Genova, in Via del Campo 29 Rosso a raccogliere immagini e tracce di Fabrizio, delle storie di tutti quei “perdenti” «che sentiamo proprio come fossero nostre».

«Un evento che rappresenta un’importante opportunità di incontro e di riflessione. La compagnia I Satelliti, composta da ragazzi con disabilità e giovani volontari, ha saputo dare voce alle esperienze di emarginazione e alle lotte quotidiane, spesso invisibili, che ci parlano di umanità e dignità -. commenta l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Genova – Attraverso la drammaturgia collettiva, hanno creato un omaggio che non solo celebra l’eredità artistica di De André, ma abbraccia tutte le storie di “perdenti” che, come noi, aspirano a somigliare sempre di più a sé stessi. Sostenere iniziative come questa è fondamentale per costruire una società più inclusiva, dove ogni persona, indipendentemente dalla propria storia o condizione, possa sentirsi accolta e valorizzata. Invito tutti a partecipare a questo evento, che non è solo uno spettacolo ma anche un messaggio di speranza, coraggio e solidarietà».

I Satelliti è la compagnia di Teatro Sociale condotta dall’Associazione Antigone Pavia in collaborazione con Anffas e Arci Pavia, composta da utenti con disabilità dei vari servizi Anffas, educatori e giovani volontari. Il laboratorio è uno spazio aperto e in crescita continua, un luogo di legami intensi, di creatività e di accoglienza. La Compagnia, che ha messo in scena diversi spettacoli, si è costituita ad aprile 2024 in Circolo Arci Satelliti, con l’obiettivo di gestire uno spazio cittadino espressamente dedicato all’arte e all’inclusione di persone con fragilità.

Lo spettacolo, in tour da maggio 2023, ha il patrocinio della Fondazione De André Onlus di Milano, di Via del Campo 29 Rosso di Genova e di UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità).

Conduzione laboratorio e regia: Lina Fortunato – Antigone Pavia APS. Progetto video-fotografico: Simone Piovan e Simone Ludovico (foto, video e intervista al campo Sinti di Pavia, Piazzale Europa)