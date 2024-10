Detenuto 56enne trovato morto in cella a Marassi: la Procura dispone l’autopsia

Genova. La Procura di Genova ha disposto l’autopsia sul corpo di un detenuto italiano di 56 anni, trovato morto ieri mattina nella cella che condivideva con altri detenuti nel carcere di Marassi.

Ad accorgersi del decesso sono stati gli agenti quando hanno notato che l’uomo non aveva danno alcun cenno quando era stata portata la colazione. Era rimasto disteso sul suo letto e i compagni di cella pensavano che dormisse.

Sul corpo non c’erano apparenti segni di violenza che possano far pensare a un omicidio e nemmeno a un suicidio. L’uomo non aveva patologie pregresse. Potrebbe essersi trattato di un malore improvviso e proprio per questo è stato disposto dalla pm Valentina Grossi l’esame autoptico che sarà eseguito oggi pomeriggio.