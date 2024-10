Maxi depuratore di Cornigliano, lavori in chiusura: l’impianto sarà inaugurato la prossima settimana

Genova. Sarà inaugurato il prossimo 8 ottobre il nuovo maxi depuratore di Cornigliano sul quale convergeranno i fanghi prodotti dalla depurazione della rete fognaria genovese. L’impianto, tecnicamente definito DAC (Depuratore di Area Centrale) prenderà il posto del fangodotto oggi operativo alla Volpara, nel cuore della Val Bisagno.

La conferma arriva direttamente dall’assessore Matteo Campora durante un’assemblea pubblica presso la Società Democratica di Staglieno alle Gavette, incontro promosso dai comitati di quartiere per fare il punto sulla situazione sugli impianti presenti presso il sito della Volpara.

Dopo l’inaugurazione potrà quindi iniziare l’operazione di rimozione delle sotto utenze che dovrebbe terminare entro il 2025, e solo allora il fangodotto della Volpara sarà definitivamente dismesso. Il costo dell’opera, realizzata da Iren, è stato di 55 milioni di euro, di cui una decina presa dal Pnrr, per la quali i lavori hanno subito diversi anni di ritardi, tra criticità e ricorsi al tar: doveva entrare in funzione nel 2021. Il nuovo impianto assorbirà la produzione di fanghi di circa 200 mila utenze, cosa per la quale negli anni scorsi si era ipotizzato l’utilizzo dell’impianto di Punta Vagno in supporto al trattamento dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque nere. Ed è proprio l’impianto di corso Italia che sarà oggetto di un corposo revamping nei prossimi mesi.