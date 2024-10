Delegazione dell’amministrazione marittina Ucraina ricevuta a palazzo Tursi

Genova. Questa mattina a Palazzo Tursi l’assessore a Patrimonio, porto e mare Francesco Maresca ha incontrato, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, una delegazione dell’Amministrazione Marittima ucraina guidata da Oleksii Herashchenko ed il comandante Massimo Mosconi della Capitaneria di Porto di Genova.

La visita si è svolta nell’ambito del kick-off meeting del progetto europeo “Institutional Support to the State Service for Maritime, Inland Waterway transport and Shipping of Ukraine in the implementation of the EU Acquis, Norms and Standards on Maritime Safety”. Il progetto, finanziato interamente dall’Unione Europea, vede il twinning tra il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera Italiana e l’Amministrazione Marittima Ucraina con lo scopo di favorire l’adeguamento normativo ed organizzativo di quest’ultima agli standard internazionali ed europei e fornire formazione al personale. Le attività si svolgeranno in 24 mesi coinvolgendo anche la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile (F.A.I.M.M.-I.M.S.S.E.A.), con sede a Genova, l’Autorità di Sistema Portuale Nord Tirreno e le Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Ligure Occidentale.

«È stato un vero piacere accogliere la delegazione dell’Amministrazione Marittima ucraina e il comandante Massimo Mosconi – dichiara Francesco Maresca, assessore a Patrimonio, porto e mare del Comune di Genova -. Il confronto, dal quale sono emerse ampie reciproche disponibilità su vari temi, si è concluso con l’auspicio di poter celebrare quanto prima la fine del conflitto russo-ucraino con un concerto a Odessa, città legata a Genova da un decennale gemellaggio, eseguito con il celeberrimo violino Guarneri del Gesù di Niccolò Paganini».