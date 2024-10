Degrado negli studentati, gli universitari manifestano sotto il palazzo della Regione

Genova. Nuova manifestazione degli studenti di Cambiare Rotta oggi, lunedì 7 ottobre, a Genova. Ragazze e ragazzi saranno dalle 14 sotto il palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari per protestare contro le mancate risposte arrivate da Aliseo, l’ente regionale che gestisce mense e studentati degli universitari.

Durante un confronto di oltre due ore, la scorsa settimana, i dirigenti di Aliseo non hanno mostrato agli studenti la volontà di intervenire per andare incontro alle loro richieste. “Totale chiusura anche rispetto alla possibilità di un tavolo di confronto permanente, che porti un miglioramento immediato e risolutivo ai numerosi e gravi problemi delle residenze”.

“Di fronte agli ennesimi tagli ai fondi, che l’anno prossimo raggiungeranno il milione di euro con la fine del Pnrr, è evidente che le nostre condizioni possono solo peggiorare – dicono da Cambiare Rotta – è assolutamente necessario aumentare i fondi destinati alla manutenzione e alla sanificazione per prevenire i problemi e risolverli in modo efficace quando si verificano. Aliseo continua a cercare scuse per non assumersi le sue responsabilità, rifiutandosi di chiedere i finanziamenti alla regione per intervenire nell’immediato nella messa in sicurezza delle strutture”.

Negli scorsi mesi, secondo quanto denunciato dai ragazzi con video e foto, alla Casa dello Studente Asiago, si sono verificati episodi significativi. “La scorsa settimana le macchinette del caffè erano inutilizzabili perché piene di formiche, che ultimamente si ritrovano anche in altre parti della residenza, a luglio è stato trovato un topo nel distributore delle bibite, all’apertura della residenza a settembre è stato trovato un uccello morto nel corridoio del quarto piano”.

“Inoltre, le aule comuni sono state trovate sporche dopo il periodo di chiusura estivo, le lavatrici sono spesso sporche, le zanzare sono presenti durante tutto l’anno, e in generale ci sono problemi di manutenzione, oltre al fatto che la comunicazione prevista tra gli organi di Aliseo e noi studenti risulta macchinosa e rende difficile la risoluzione dei problemi”, continuano.

I ragazzi chiedono anche l’installazione di una cucina a disposizione visto che a oggi possono usufruire solo del servizio mensa (i piatti non sono cucinati in struttura ma arrivano pronti) che spesso è anche incompatible con le esigenze alimentari, orarie e di salute di molti.