Death Café, applausi calorosi al Teatro della Tosse per il monologo che esorcizza il tabù della nostra epoca

Genova. Il più grande tabù dei nostri tempi diventa protagonista di un monologo ispirato all’omonimo podcast prodotto da Mondadori Studios. C’è il pienone alla Sala Agorà (La Claque) del Teatro della Tosse per la prima replica di Death Café (a)live di e con Marina Minetti prodotto dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, con la regia e la collaborazione ai testi di Emanuele Conte e Luigi Ferrando.

Sorridere, parlare a un amico, leggerezza. Per 22 anni Marina Minetti ha seguito queste tre regole per fare radio e la sua voce sorridente accompagna gli spettatori anche nel monologo dal vivo ispirato dalla serie di sei puntate disponibile sulle principali piattaforme. Minetti, dopo l’esperienza nelle due radio liguri (Babboleo e Radio 19) ha lavorato per Radio Deejay, R101 e Radio Italia. Il Teatro della Tosse è un ritorno alle origini: il suo debutto nel 1998 è stato proprio nelle sale del centro storico.

E il palco, spoglio tranne una sedia e un microfono come nella tradizione della stand up comedy, Minetti, lo tiene molto bene: con ritmo e alternanza tra momenti in cui si ride e aneddoti intensi di vita vissuta per esorcizzare, anzi, normalizzare ciò che fa parte della vita di tutti: la morte.

Ispirata dall’idea dei Death Café, spazi in cui si parla liberamente del tema della dipartita (ne era stato aperto uno anche a Torino) ecco che spazia tra possibilità di trovarsi seduti a fianco di un cadavere durante un volo aereo, la classifica delle necrofilie, il racconto del mito di Persefone e del perché il melograno sarebbe il frutto dedicato ai morti. L’ora di spettacolo (con anche una pausa per rifocillarsi) scivola via liscia anche con un intermezzo che coinvolge il pubblico in una sorta di speed date in cui si cerca di capire se la persona che si ha davanti sia quella che fa per noi a seconda delle risposte che dà in merito a tipi di sepoltura, cerimonia funebre e così via.

Applausi calorosi durante e al termine dello spettacolo.