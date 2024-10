“Tanto rumore per nulla” in aula rossa, dopo le Regionali solo un movimento: esce D’Angelo, entra Canessa

Genova. Sembrava che l’aula rossa di palazzo Tursi, sede del consiglio comunale di Genova, potesse restare pressoché deserta all’indomani delle elezioni regionali in Liguria con 6 assessori e 12 consiglieri comunali candidati.

Invece sarà solo uno, alla fine, il seggio da rinnovare. Quello di Simone D’Angelo, capogruppo del Pd, e segretario metropolitano del partito, che con 4124 voti nella circoscrizione Genova è riuscito a strappare il pass per il consiglio regionale.

Al suo posto arriva Vittoria Canessa, giovane politica ma con già ruoli di responsabilità all’interno del Partito Democratico. Era stata la prima dei non eletti nella lista del Pd alle comunali del 2022. Durante la campagna elettorale di Andrea Orlando ha lavorato come responsabile dei volontari. È componente della segreteria nella corrente di Bonaccini (D’Angelo è corrente Schlein) ed è vicina all’ex presidente della Regione Claudio Burlando, nonché tra le prime a fare parte della sua famosa chat Vasta.

Vittoria Canessa Cerchi – un doppio cognome fortemente voluto dalla legittima proprietaria, in anticipo sulle leggi nazionali sul tema, in omaggio alla mamma – è cresciuta (anche) all’interno della Scuola di politiche creata in Italia da Enrico Letta, sulla base del modello di Science Po a Parigi.

Nelle ultime ore, immediatamente dopo la sconfitta di Andrea Orlando, era ventilata l’ipotesi che Simone D’Angelo potesse rassegnare le proprie dimissioni da segretario metropolitano del Pd ed è verosimile che, per un senso di responsabilità, il capogruppo Dem abbia preso la cosa in considerazione. Ma la crisi è rientrata in breve tempo anche perché la dirigenza del Pd, che comunque segna un ottimo risultato alle urne, non può permettersi di andare in frantumi.

Simone D’Angelo, al contrario, nel pomeriggio è uscito con un post in cui esprime amarezza per l’esito finale ma volontà di “costruire un’alternativa al sistema di potere”. Concetti espressi nelle stesse ore anche dal segretario regionale (e neo eletto in via Fieschi) Davide Natale.

L’elezione di Simone D’Angelo in consiglio regionale porterà con sé anche l’apertura della discussione sul nuovo capogruppo. Non un ruolo da poco, il Pd è la prima forza in aula rossa. Ma bisogna tenere anche conto di un’altra variabile: Alberto Pandolfo, che peraltro è vicepresidente del consiglio comunale insieme al leghista Bertorello, e uno dei più “esperti” consiglieri dem in aula a discapito della giovane età, potrebbe partire per Roma e prendere il posto di Andrea Orlando alla Camera, in caso Orlando decidesse di restare in Liguria e fare il capo dell’opposizione in consiglio regionale.

A parte questi minimi movimenti tra i banchi dei consiglieri, il più grande stravolgimento in giunta – oltre ovviamente allo stesso sindaco Marco Bucci – è legato alla partenza per via Fieschi di Matteo Campora, assessore ad Ambiente, Rifiuti, Mobilità sostenibile. Il futuro “vice sindaco facente funzione” Pietro Piciocchi ha dichiarato che nominerà un nuovo assessore, forse due, viste anche le deleghe in mano allo stesso Bucci. Non è esclusa una ridistribuzione dei ruoli all’interno della stessa giunta che, comunque, cambierà l’ordine degli addendi ma non il risultato.