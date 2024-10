Dal 5 novembre al via “Ps Tracker”, il servizio che consente di monitorare i pazienti in pronto soccorso

Genova. Partirà il 5 novembre dall’ospedale San Martino la sperimentazione del nuovo servizio “Pronto soccorso Tracker“, il sistema sviluppato da Liguria Digitale che permette a familiari e amici di monitorare il percorso di un paziente in pronto soccorso direttamente sul telefonino, pc o tablet.

PS Tracker è integrato nella app Salute Simplex, insieme a tutti i servizi sanitari digitali a disposizione del cittadino, e consultabile attraverso il sito pstracker.regione.liguria.it. Il funzionamento prevede che al momento dell’accesso in ospedale il paziente riceva un codice univoco per accedere al servizio, formato da una lettera e sei cifre, e le istruzioni da inviare a chi si desidera monitori la permanenza in pronto soccorso.

Come funziona Ps Tracker

Familiari e amici possono ricevere aggiornamenti costanti sull’area del pronto soccorso in cui si trova il paziente, il codice colore di priorità che gli è stato assegnato, le prestazioni a cui il paziente viene sottoposto e lo stato di trattamento, ovvero in che fase del percorso si trova il paziente: se è in attesa di valutazione medica, se è stato preso in carico, dimesso o ricoverato. Gli aggiornamenti vengono interrotti quando il percorso di pronto soccorso di un paziente si ritiene concluso, e cioè quando il paziente abbandona la visita (prima o dopo), se viene ricoverato, se rifiuta il ricovero o se viene dimesso.

Il monitoraggio seguirà il paziente per tutta la durata della sua permanenza in pronto soccorso. Per motivi di privacy i dati verranno cancellati dopo 4 ore. In caso di dimissioni serali o notturne (fra le 20 e le 6) gli aggiornamenti resteranno visibili fino alle ore 10 del mattino successivo: in questo modo durante la notte chi è in attesa di informazioni non rischia di perdere eventuali notizie sul percorso del proprio congiunto.

In alcuni casi particolari, come il passaggio in codice rosso o nero, gli aggiornamenti si chiuderanno con la comparsa di un messaggio, con numero telefonico di riferimento, che invita a contattare il personale sanitario.

Il codice univoco di accesso non viene fornito a pazienti minorenni, a quelli impossibilitati a rilasciare il consenso informato, a chi arriva in codice rosso ma anche a chi viene inserito nel cosiddetto percorso rosa per possibili violenze di genere (in questo caso, il servizio si interrompe per tutelare la privacy del paziente e contestualmente permettere all’ospedale di attivare i protocolli previsti per questo tipo di situazioni). Condizione essenziale per attivare il servizio è che il paziente entrato in pronto soccorso fornisca il consenso informato in materia di privacy.

Futura estensione a tutti gli ospedali liguri

Il servizio parte dal San Martino, ma verrà in seguito esteso a tutti gli ospedali della Liguria. L’obiettivo è fornire informazioni in tempo reale ai parenti delle persone che arrivano in pronto soccorso, ma anche di ridurre o azzerare gli spostamenti fisici e migliorare l’assistenza ai pazienti, evitando che medici e infermieri debbano fermarsi per informare i familiari sulle condizioni dei congiunti.

Ps Tracker si aggiunge ai canali d’informazione già presenti, senza sostituirli, e in caso si debba raggiungere la struttura ospedaliera fornisce le indicazioni stradali attraverso la geolocalizzazione. Per chi ha già installato l’app Salute Simplex, Ps Tracker comparirà automaticamente nell’elenco dei servizi disponibili. Nel caso non fosse presente, basterà aggiornare la app all’ultima versione.

“Ps Tracker vuole essere un supporto alle famiglie in quei momenti di smarrimento che seguono la notizia dell’arrivo di un proprio caro in pronto soccorso – sottolinea Enrico Castanini, direttore Generale di Liguria Digitale – È un ulteriore passo verso la digitalizzazione della sanità, con servizi che rispondono a bisogni fondamentali, come la vicinanza a un familiare o amico in un momento difficile. Chi è a casa può seguire tutto quello che accade al proprio caro in totale trasparenza, passo per passo e in tempo reale. Inoltre, chi si trova in ospedale non dovrà più preoccuparsi di aggiornare in prima persona i propri cari. La digitalizzazione infatti ci aiuta non solo nel semplificare il lavoro ma anche nel rafforzare l’insostituibile rapporto umano con il paziente: contribuendo a ridurre l’arrivo in ospedale di parenti in cerca di notizie, Ps Tracker permetterà al personale sanitario di dedicarsi con maggiore concentrazione a chi ha bisogno di attenzioni e cure”.

“Il San Martino, in quanto hub di riferimento del sistema sanitario regionale, è ben felice di essere l’ospedale tester per l’utilizzo di questa nuova applicazione – afferma il direttore generale dell’Ospedale Policlinico San Martino Marco Damonte Prioli – in attesa che poi il prodotto, una volta certificata la sua efficacia, da noi ma soprattutto dall’utenza, possa diventare un prezioso strumento anche per tutti gli altri ospedali liguri. Siamo convinti che questo strumento possa essere un valido supporto per garantire le comunicazioni con i parenti dei ricoverati dei pronto soccorso, rappresentando un veicolo efficace di informazione”.

“Uno dei problemi che affligge il parente di un paziente che accede al pronto soccorso è quello di non avere notizie tempestive – commenta l’assessore alla sanità della Regione Liguria, Angelo Gratarola – Per questo Regione Liguria, con l’assessorato alla Sanità, ha voluto fortemente questo servizio, al fine di rendere più agevole la conoscenza del percorso a cui è sottoposto il proprio congiunto. Anche in questo caso la digitalizzazione viene incontro al cittadino ed avvicina ancora di più l’ospedale alle persone. Si tratta quindi di un servizio importantissimo che migliorerà, attraverso una comunicazione pronta, precisa ed essenziale, i rapporti tra operatori sanitari, pazienti e familiari, risolvendo anche eventuali criticità e che potrebbe stemperare le possibili tensioni che si possono generare. Tensioni che in alcuni casi, ultimamente, stanno sfociando in gravi atti di violenza fisica e verbale”.