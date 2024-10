Dal 18 al 20 ottobre a Sciarborasca torna al sagra Castagnata e Polentata

Genova. Torna la sagra di ottobre Castagnata e Polentata organizzata dal Team di Volontari della Croce d’Oro di Sciarborasca: la kermesse si svolgerà a partire dalle ore 19,30 di venerdì 18 presso la sede sociale a Sciarborasca nel Centro Civico P.Delussu (Cogoleto – Ge) proseguendo sabato 19 sempre a cena e domenica 20 a pranzo e nel pomeriggio per la merenda.

Nei pressi è disponibile un ampio parcheggio auto con possibilità di sosta anche per i camper. Venerdì e sabato a cena e domenica a pranzo stands gastronomici con primi e secondi piatti di stagione, focaccette, caldarroste e prelibati dolci artigianali. Parte dell’area ristoro sarà al coperto.

Anche quest’anno la manifestazione, patrocinata dal Comune di Cogoleto, dedicherà un’attenzione particolare alla tutela dell’ambiente, con tutto il materiale di consumo biodegradabile ed ecocompatibile, e sarà accompagnata dagli spettacoli musicali e dall’animazione per bambini.

Ecco il programma completo delle tre giornate:

Venerdì 18 ottobre

Ore 19,30 apertura stand gastronomici

Ore 21,00 inizio animazione per bambini

Ore 21,00 tributo alle voci femminili italiane del rock con le “Italian Women Tribute”

Ore 22,30 tributo a LUCIANO LIGABUE con il “Da Zero a Liga”

Sabato 19 ottobre

Ore 19,30 apertura stand gastronomici

Ore 21,00 inizio animazione per bambini con truccabimbi, palloncini e baby-dance

Ore 22,00 concerto pop rock punk ska dei “Antani Project”

Domenica 20 ottobre

Ore 12,30 apertura stand gastronomici

Ore 14,30 inizio animazione per bambini con truccabimbi, palloncini e baby-dance

Ore 15,00 pomeriggio danzante con l’orchestra spettacolo “Giannarelli Pietrelli”

Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di presidi per il soccorso, da allestire sui mezzi dell’associazione, e per la promozione delle iniziative del “Trenino di Elia” nato per informare e sensibilizzare sulla sindrome emolitico-uremica. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al week-end successivo del 25, 26 e 27 ottobre.

La “V.P.S. Croce d’Oro Sciarborasca Odv” è una pubblica assistenza ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) fondata nel 1972 e da sempre impegnata al fianco dei cittadini con servizi sanitari e di emergenza, ma anche con attività ludiche e sociali rivolte a tutte le fasce di età. L’associazione conta 89 volontari operativi per le attività istituzionali e di soccorso, e 684 soci che la sostengono annualmente.