Cus Genova: vittorie nel rugby e nel basket, bene al Trofeo delle Province di atletica

Genova. Seconda vittoria in Serie B per la prima squadra maschile del CUS Rugby contro Rugby Varese. Terzo sigillo per il CUS Basket in Serie C contro Basket 5 Pari. Sconfitte per la prima squadra maschile del CUS Volley in Serie B contro Lupi Santa Croce Volley e per la prima femminile in Serie D contro Volley Colombiera Project. Ottimi risultati biancorossi al Trofeo delle Province di atletica leggera su pista, categoria Ragazzi/e Cadetti/e.

RUGBY. Seconda vittoria in altrettante sfide per la prima squadra maschile del CUS Genova Volley nel campionato nazionale di Serie B. La squadra di Paul Marshallsay riesce a espugnare lo Stadio Levi contro il Rugby Varese realizzando una splendida rimonta nel secondo tempo, da 24-10 a 24-32, portandosi così in testa alla classifica del girone.

SERIE B/M | GIRONE 1

RUGBY VARESE vs CUS GENOVA 24-32 (24-10)

MARCATORI: 1′ mt. Patruno tr. Bonesso, 10′ cp Ricca; 20′ mt. Bertirotti, tr. Ricca, 29′ cp Bonesso; 36′ mt. Patruno, tr. Bonesso; 40′ mt. Pandozy; 43′ mt. Ghiglione; 10′ mt. Ricca, tr. Ricca; 16′ mt. Juvara; 38’ drop Ricca.

RUGBY VARESE: Ficarra, Prina (Bascialla), Malnati, Ceaprazaru, Palla, Pandozy (Affri), Bonesso (Provasoli), Perin (Misiti), Pavesi, Spiteri (Moreno Santamaria), Loretti Restelli Zanotti, Arreghini, Altomare (Resta), Diani, Patruno (Castiglioni). Allenatore: Mamo.

CUS GENOVA RUGBY: Migliorini, Spada, Ghiglione, Filippone (Casellato), Gesa (Granzella), Ricca, Tessiore (Satta), Bertirotti, Pendola (Iazzetti), Juvara, Imperiale (Giuliano), Dell’Anno, Rifi (Giacobbe), Chiappori, Bosia (Grassi). Allenatore: Marshallsay.

BASKET. Il CUS Genova Basket cala il tris nel campionato nazionale di Serie C. La squadra di Coach Pansolin fa sua la sfida del PalaMoncrivello contro Basket 5 Pari legittimando così la testa della classifica nel Girone A. Prova solida e di squadra da parte dei Biancorossi, capaci di far loro il parziale dei primi tre quarti, conquistando così il terzo referto rosa. Bottino importante se si considera che due delle tre vittorie sono arrivate in trasferta: la prima a San Mauro Torinese e la seconda, per l’appunto, a Torino.

Queste le dichiarazioni da parte di Gianluca Caversazio, giocatore del CUS Genova Basket: «È stata una partita molto intensa, iniziata con percentuali più alte del solito, e si è trasformata in un testa a testa che è durato fino agli ultimi minuti di gara. Siamo stati bravi a rimanere uniti e a portare a casa una vittoria che ci dà morale e ci motiva a continuare a lavorare duramente in settimana».

SERIE C/M | GIRONE A

BASKET 5 PARI vs CUS GENOVA BASKET 63-69 (21-22; 12-15; 16-20; 14-12)

BASKET 5 PARI: Pasero 5, Corino 25, Sconfienza 1, Tulumello 8, Vallemani, Inglese 9, Lunardi, Bonadio 1, Eze 2, Utieyin, 9, Vignoli, Bollito 3. Coach: Abrate.

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 8, Provenzano, Esposito, Galluzzi 25, Vallefuoco 2, Canepa 7, Caversazio 15, Ferraro 9, Casucci, Pittaluga 3, Petruzzelli, De Censi ne. Coach: Pansolin.

VOLLEY. Grande esordio casalingo per la prima squadra maschile del CUS Genova Volley, nonostante la sconfitta. Nel Girone D del campionato nazionale di Serie B i ragazzi di Fabrizio Schembri tengono testa a una delle favorite del campionato, ovvero la Lupi Santa Croce Volley, compagine toscana di Santa Croce sull’Arno, nel pisano. Gran primo set da parte degli Universitari con gli ospiti che fanno però loro i restanti tre, sempre combattuti e con un massimo di tre punti di scarto. Ottima prova, dunque, nonostante la sconfitta.

Sconfitta, invece, per la prima squadra femminile, impegnata nel Girone B di Serie D. Le ragazze di Tiziano Caponi escono sconfitte all’esordio dalla Palestra Scolastica di Ameglia, nello spezzino, superate per 3-0 dal Volley Colombiera Project.

SERIE B/M | GIRONE D

CUS GENOVA VOLLEY vs LUPI SANTA CROCE VOLLEY 1-3 (25-21; 22-25; 23-25; 22-25)

SERIE D/F | GIRONE B

VOLLEY COLOMBIERA PROJECT vs CUS GENOVA VOLLEY 3-0 (25-11; 25-12; 25-17)

ATLETICA. Diversi giovani del CUS Genova Atletica hanno preso parte domenica al Trofeo delle Province di atletica leggera su pista, categoria Ragazzi/e Cadetti/e a Boissano, nel savonese. Grande ancora una volta Valentina Faga, che colleziona il bis nei 60 (8″67) e nel peso (10.70) nella categoria Ragazze. Matteo Stegagnini, fra i Cadetti, si è classificato al secondo posto nel giavellotto con 31.66, e quarto nei 100 hs con 17″07. Filippo Rodrigo ha colto il bronzo negli 80 cadetti con 9″87. Margherita Magli è stata quarta nei 60 ragazze con 9″14. Quarti anche Francesca Andreangeli con 12’43″90 nei due km Cadette, e Federico Contursi nel peso Cadetti con 10.45. Beatrice Cagliani, infine, quinta negli 80 hs Cadette con 14″31.