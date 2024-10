Crisi demografica, l’appello delle Acli ai candidati: “Riconoscano l’importanza del problema e prevedano delega specifica”

Liguria. Un appello ai candidati, affinché tengano conto della crisi demografica.

Lo fanno le Acli Genova in una nota.

“Le rilevazioni dell’Istat continuano a evidenziare che la nostra regione si caratterizza per la gravità della crisi demografica. Già in occasione delle ultime elezioni comunali le Acli di Genova, insieme al Cif, avevano rivolto ai candidati un appello affinche’ questo tema fosse posto all’attenzione che merita. Nel recente confronto fra i candidati alle elezioni regionali organizzato presso la sala Quadrivium la Diocesi di Genova ha dato rilievo al problema ponendo loro una specifica domanda. Purtroppo sono prevalsi percezioni e spunti sul piano valoriale, se non ideologico, che di per sé rischiano di bloccare, se non rimuovere, le possibilità e le responsabilità che gli eletti potrebbero mettere in campo nell’azione amministrativa che gli compete. Si tratta di una questione complessa che certamente riguarda molti aspetti e non si limita al piano locale. Ciò non di meno il tema non solo non deve essere rimosso e lasciato alla dimensione individuale ma può essere affrontato per apportare i contributi possibili”.

Le Acli di Genova rivolgono a coloro che saranno eletti il seguente appello: Riconoscere l’importanza che ha per il futuro della nostra regione l’affrontare il problema della crisi demografica prevedendo una specifica delega del presidente o, comunque, di un assessore dotato dei necessari pesi amministrativi trasversali rispetto alle diverse politiche (Es.: Bilancio e Programmazione); prevedere forme di misurazione dell’impatto sulla crisi demografica delle politiche e azioni amministrative programmate e messe in atto per le diverse competenze ed ambiti della regione: sociale, formativo e del lavoro, sanitario, della casa, delle infrastrutture e sviluppo economico, della cultura e comunicazione.