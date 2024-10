Crematorio, la ricetta di Paola Negro per fermare il cantiere: “Regione deve rivedere il piano e annullare il regime transitorio”

Genova. “Occorrerà forse far ricorso alla Commissione Europea all’Ambiente, ma una soluzione esiste: Regione Liguria deve procedere a riesaminare in autotutela il “Piano”, e deve annullare lo specifico regime transitorio e, allo stesso tempo, deve chiedere al Comune di giustificare la necessità del nuovo forno tramite una relazione statistico-demografica basata sui parametri indicati dal “Piano” in previsione, comunque, dell’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica a cui il “Piano” è stato sottratto in sostanza. Inoltre Regione Liguria deve approvare una moratoria di blocco degli impianti in corso di costruzione, onde evitare l’evidente pregiudizio del “fatto compiuto””.

Questa la ricetta di Paola Negro – architetto, funzionaria di Regione Liguria e Sindaco di Pieve Ligure, nonchè candidata capolista della lista “Liguri a testa alta” per Andrea Orlando presidente – per fermare la costruzione del nuovo impianto crematorio di Staglieno, finito nel battage elettorale dopo l’impegno preso dal candidato del centrosinistra di stoppare il cantiere.

“Si tratta di poche azioni che possono mettere d’accordo sia i cittadini preoccupati per la loro salute, sia la So.Crem – che da 120 anni si occupa di una azione civile che per molti decenni non è stata certo interessante economicamente – sia Regione, preoccupata di uscire da questa grana nata male e gestita peggio – conclude Negro – Certo, chi potrebbe rimanerci male è il privato, che pensava di ottenere in una manciata di anni un ritorno di alcune decine di milioni di euro. Ma Comune e Regione, non dovrebbero fare il vantaggio dei Cittadini e delle Cittadine?”