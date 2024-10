Corso gratuito per operatore logistico specializzato per gli over 21 anni in Liguria

Liguria. Nuovo corso per operatore logistico specializzato totalmente gratuito e destinato a otto giovani. Lo organizza la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica della Spezia per contribuire a colmare il gap tra addetti e aziende nel mondo dei trasporti formando figure professionali specializzate come richiede il mercato del lavoro.

È in quest’ottica che è stato emesso il bando per operatore logistico specializzato in scorta tecnica destinato a otto canditati con età minima di 21 anni, residenti o domiciliati in Liguria, in possesso della patente B. Non è richiesto uno specifico titolo di studio.

La figura professionale che sarà formata nel percorso, totalmente gratuito in quanto finanziato attraverso bando regionale, risponde a un profilo che integra le competenze relative alla guida dei mezzi con competenze logistiche ampliate, tipiche di un operatore specializzato. Saranno trasmesse competenze che rispondono alle esigenze raccolte presso le aziende di trasporto in cerca di professionalità polifunzionali quali il magazziniere/autista e il carellista/scortista.

Il percorso per l’abilitazione prevede 800 ore delle quali 560 di formazione teorica più 240 di stage/tirocinio.

A seguito del percorso formativo è prevista l’azione di incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica per supportare gli allievi nell’attivazione di un rapporto di lavoro con le imprese di riferimento.

Le domande di iscrizione al corso dovranno essere consegnate a Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, via del Molo 1/A -La Spezia – Tel 0187779162. Orario: 9-13, dal lunedì al venerdì. In caso di spedizione postale, non farà fede il timbro postale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata dal bando alle ore 13 del 18 novembre 2024.