Corruzione, per il giudice “inopportuni” i lavori socialmente utili proposti da Toti. Dovrà svolgere anche attività pratiche o a contatto con il pubblico

Genova. Il programma di lavori socialmente utili presentato da Giovanni Toti per la promozione del parco Montemarcello Magra Vara “non è opportuno”. Lo scrivere il giudice Matteo Buffoni nell’ordinanza allegata all’udienza per il patteggiamento che si è tenuta oggi. Il giudice ricorda la presidente dell’ente, è stata nominata proprio da Toti in qualità di presidente della Regione e spiega: “appare del tutto inopportuno, pertanto, che il lavoro di pubblica utilità sia svolto da Toti presso il Parco, i cui organi apicali – da lui stesso nominati – sarebbero chiamati a vigilare sul suo operato e a riferire all’Uepe, il quale, a sua volta, dovrà relazionare allo scrivente per la necessaria valutazione del percorso di reinserimento sociale”.

Il giudice nell’ordinanza ha dato anche le linee guida delle caratteristiche che dovranno avere i lavori di pubblica utilità: “Il programma di trattamento, per assolvere appieno le funzioni risocializzante e specialpreventiva dovrebbe contemplare non solo lo svolgimento di attività di carattere intellettuale, ma anche il disbrigo di mansioni operative, queste ultime del tutto assenti nella dichiarazione di disponibilità del Parco”.

Per il giudice “dovrà essere reperito un Ente i cui organi apicali non siano stati nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, e che al contempo sia in grado di far svolgere all’imputato, accanto a prestazioni di carattere intellettuale coerenti con il suo bagaglio professionale, anche mansioni operative, quali (a mero titolo esemplificativo): attività di segreteria, archiviazione di pratiche, assistenza ai familiari dei pazienti, supporto materiale agli operatori professionali della struttura”.

L’avvocato di Toti Stefano Savi avrebbe già individuato un ente alternativo questa volta a Genova. Si tratta della Lilt, la Lega Tumori di Genova. L’idea è di presentare un programma che unisca mansioni di comunicazione a mansioni operative come quella di rispondere alle chiamate che arrivano al centralino. Il programma sarà definito nei prossimi giorni. Se il giudice darà il via libera sarà inoltrato all’Uepe, che si occupa delle esecuzioni penali esterne. La procedura burocratica non è brevissima visto che essendo Toti residente a Sarzana, la pratica dovrà essere trattata dall’Uepe della Spezia e poi inoltrata a quello di Genova.

Il tutto comunque dovrà essere completato entro il 18 dicembre per consentire al giudice – se lo riterrà ma a questo punto l’accordo sembra certo – di ratificare il patteggiamento di Toti, per un totale di 27 mesi di reclusione convertiti in circa 1620 ore di lavori di pubblica utilità e anche quelli dei coimputati Aldo Spinelli (tre anni e tre mesi di reclusione) e Paolo Signorini (tre anni e sei mesi).

Questa mattina la Procura ha depositato una memoria in cui ha riformulato per tutti i capi di imputazione, aggiungendo quelli mancanti e modificando per il solo Toti la corruzione con l’esclusione della corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio.

A Toti è stato aggiunto il capo di imputazione relativo alla corruzione da parte dell’imprenditore Luigi Alberto Amico, a Spinelli l’occupazione abusiva dell’ex Carbonile, a Signorini l’omessa denuncia per l’area ex Carbonile e l’ulteriore corruzione da parte di Mauro Vianello per una delle fatture pagate per una tensostruttura relativa alla cerimonia di nozze ella figlia di Signorini