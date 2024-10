Coro Voci Azzurre, il Porto dei Piccoli cerca nuovi talenti

Genova. Il Porto dei piccoli Fondazione Ets, in occasione del suo 20° anniversario, cerca 20 giovani talenti per il coro Voci Azzurre, dedicato a bambini e ragazzi di età compresa tra 8 e 15 anni. Le iscrizioni sono ancora aperte per poche ore.

Per informazioni e iscrizioni, il numero è 010 859 3458, l’email info@ilportodeipiccoli.org.

Le audizioni si terranno il 18 e 19 ottobre dalle 17:00 alle 19:00 presso il Circolo Unificato dell’Esercito (via S. Vincenzo 68/nero, Genova). Le prove del coro si svolgeranno ogni venerdì a partire dal 25 ottobre dalle 17:00 alle 19:00, sempre presso la stessa sede. L’attività è completamente gratuita per i bambini selezionati.

A dirigere il coro sarà Enrico Grillotti, pianista del Coro delle Voci Bianche del Teatro Carlo Felice dal 2005, affiancato dal tenore e musicoterapeuta Giulio Ceccarelli, che ha iniziato il suo percorso di volontariato proprio nel Porto dei piccoli. Dopo il periodo di formazione, il Coro inizierà un tour di concerti per sostenere le attività della Fondazione, da sempre impegnata a migliorare il benessere dei bambini negli ospedali pediatrici.