Cornigliano, violenza fisica e psicologica sulla ex: arrestato 25enne

Genova. Gli agenti del commissariato di Cornigliano hanno arrestato, nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre, un 25enne genovese in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale.

Il giovane, già condannato per lo stesso reato commesso ai danni di un’altra donna, è stato ritenuto nuovamente responsabile di gravi maltrattamenti e di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata.

Durante la loro relazione e poi anche dopo la cessazione del rapporto ha messo in pratica una sopraffazione sistematica nei confronti della giovanissima, mantenendo costantemente un comportamento violento e provocandole un grave stato di ansia e un fondato timore per la propria incolumità, tale da costringerla a modificare le sue abitudini di vita.

La giovane, al culmine di un’escalation di violenze durate più di un anno, ha trovato il coraggio di denunciarlo, recandosi presso gli uffici del commissariato Cornigliano. Gli operatori formati ad accogliere le vittime di violenza, hanno altresì avviato le attività per il supporto psicologico, come da protocolli in atto, con l’Asl. Il 25enne è stato portato in carcere a Marassi.

Altro arresto per violenze in famiglia, nel ponente cittadino. Sempre ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Sestri Ponente hanno messo le manette a un 41enne marocchino per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa famigliare a cui era stato sottoposto lo scorso giugno, dopo che aveva ferito gravemente la moglie con un coltello, durante una violenta lite.

A carico dell’uomo, era stata emessa anche la misura aggiuntiva dell’obbligo di firma presso il commissariato Sestri Ponente, prescrizione che lo stesso ha in più occasioni omesso di assolvere, motivo per cui nell’agosto scorso, era stata sostituita con il divieto di dimora nel Comune di Genova.

Gli agenti del commissariato, nel pomeriggio di ieri, in servizio di controllo del territorio, hanno visto il 41enne uscire dall’abitazione della donna. Alla vista degli operatori, è rientrato subito e ha cercato di nascondersi nell’androne delle scale, in cui ha trovato l’accesso a un giardino posto sul retro del palazzo.

Qui, ad attenderlo, ha trovato uno dei due agenti che lo ha prontamente bloccato e arrestato. Sarà giudicato con rito direttissimo.