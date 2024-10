Cooperazione internazionale, lettera aperta a Bucci e Orlando: “Dal 2016 la Regione ci ignora”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dall’associazione di promozione sociale Januaforum, da oltre dieci anni impegnata nella cooperazione allo sviluppo, una lettera aperta sul tema rivolta ai due principali candidati alla presidenza della Liguria “considerato il disimpegno ormai decennale della Regione”.

Egregio Signor Sindaco Marco Bucci e Onorevole Andrea Orlando,

abbiamo letto con interesse i vostri programmi elettorali, ovviamente ponendo molta attenzione alle tematiche che afferiscono alle nostre sensibilità e attività: l’accoglienza e l’inclusione sociale dei migranti, la Solidarietà internazionale, la Cooperazione allo Sviluppo. Da molti anni le Associazioni in Liguria, da sole o in partenariato fra loro e spesso con il sostegno della Regione Liguria e di Enti Locali del nostro territorio, hanno cooperato in progetti di Sviluppo Economico Locale in molti Paesi in attesa di sviluppo e realizzato attività di Educazione alla Pace ed alla Cittadinanza Globale rivolte alle scuole liguri di vari ordini e gradi e ai cittadini, giovani e adulti, della nostra regione.

Purtroppo dal 2016 Regione Liguria non ha più mostrato interesse per queste tematiche sospendendo non soltanto ogni iniziativa di programmazione e di finanziamento, ma sostanzialmente ignorando un settore che negli anni aveva reso la Liguria una delle regioni italiane più attive in questi ambiti. In conseguenza di ciò molti programmi, che con grande sacrificio e lavoro – anche volontario – erano condotti da soggetti liguri del terzo settore e rivolti alle fasce fragili delle società nei Paesi più poveri, si sono interrotti. Da quel momento tutti gli impegni che il legislatore aveva affidato all’Amministrazione regionale nella L.R. 28 del 1998 sono stati disattesi: più nessuna programmazione e finanziamenti, il Comitato consultivo per la solidarietà e la cooperazione internazionale non si è più riunito, la Conferenza sulla Cooperazione allo sviluppo non è stata più convocata.

Oltre a considerare questa decisione politica una frattura del patto fiduciario fra i cittadini e il governo regionale, che dovrebbe essere alla base di ogni sistema democratico, riteniamo che essa impoverisca la nostra regione sia dal punto di vista economico e del lavoro sia sotto il profilo culturale mortificando un atteggiamento di solidarietà e visione internazionale che ha sempre caratterizzato la popolazione della Liguria. Anche attraverso la Cooperazione allo sviluppo la nostra regione potrà consolidare il proprio ruolo in ambito nazionale e internazionale, perché forte di una società civile capace di progettare, di attivare forze sociali e contributi delle organizzazioni di volontariato, di essere presente nei territori dove più c’è bisogno.

I tanti anni di assenza pubblica hanno, purtroppo, in parte lacerato questo tessuto di solidarietà ed è ormai urgente prendersene cura. La Liguria, luogo di eccellenza nel Mediterraneo, geograficamente aperta e rivolta verso l’Africa ha bisogno di una guida che voglia e sappia riattivare le energie ancora forti e presenti nel nostro territorio, costruire e coordinare partenariati territoriali coinvolgendo, a fianco degli enti locali, le organizzazioni del privato nonprofit e profit e la società civile. Per questo vi chiediamo un impegno chiaro e concreto.

Un sincero augurio di buon lavoro.