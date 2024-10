Conte licenzia Grillo, l’espulso Morra invita i liguri delusi a votare per lui alle Regionali

Genova. Tempismo non proprio ineccepibile quello dell’annuncio del licenziamento di Beppe Grillo da parte di Giuseppe Conte. L’ex premier ha deciso di non rinnovare il contratto che garantiva 300 mila euro al fondatore del M5s e la notizia è uscita – a pochi giorni dal voto per le elezioni regionali in Liguria – dalle pagine del nuovo libro di Bruno Vespa.

“Beppe Grillo è responsabile di una contro-comunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale”, sostiene il leader politico del movimento attraverso le pagine di “Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa)”, edito da Mondadori.

“Grillo – rivela Conte nel libro – ha rivendicato il compenso come garante anche nelle ultime lettere che mi ha scritto. Io non ho mai accettato che fosse pagato per questa funzione, che ha un intrinseco valore morale e non è compatibile con alcuna retribuzione”.

Lo staff di Grillo ha smentito la notizia: “A noi non risulta che Conte abbia fermato la consulenza, il contratto è in essere. A oggi non c’è nessuna comunicazione a riguardo”, riporta l’agenzia Adnkronos ma ormai la bomba è sganciata e va a colpire su un terreno già devastato da settimane di screzi tra i due politici.

La notizia dello stop a Grillo ha fatto scatenare diverse reazioni, tra cui quella di Nicola Morra, già parlamentare del M5s e presidente della commissione antimafia, espulso dal partito dopo il rifiuto di votare a favore della linea Draghi, e oggi candidato per Uniti per la Costituzione alle Regionali in Liguria.

“La revoca del contratto a Grillo rende evidente la trasformazione del M5s nel partito personale di Conte, nuovo cespuglietto triste del Pd, Conte ha completato la normalizzazione del Movimento – attacca Morra – in Liguria chi ancora crede nei principi rivoluzionari che un tempo animavano i 5 stelle ha la grande opportunità di votare Uniti per la Costituzione: il segnale arriverà forte e chiaro anche a Conte e ai nuovi dorotei del campo largo”.

Tra le altre reazioni quella di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia: “Vedo che tardivamente Conte fa quello che avevo auspicato da tempo” e di Carlo Calenda, leader di Azione: “E’ uno dei pochi casi in cui sono d’accordo con Conte- ha detto – Grillo per un periodo ha funzionato ma ora si può usare al contrario, a seconda di quello che dice si fa il contrario. Può essere utile in questo senso”.