Con un chilo di cocaina in auto prende strada contromano: fermato e arrestato dalla polizia

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato un 46enne albanese, senza dimora per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nella serata di giovedì scorso, personale della Squadra Mobile durante un predisposto servizio finalizzato al contrasto dello spaccio in zona Sampierdarena, ha notato l’indagato che, dopo aver effettuato vari giri in zona a bordo della propria autovettura, ha imboccato una strada contromano.

Fermato subito dagli operatori, si è mostrato molto nervoso rivolgendo insistentemente lo sguardo verso uno zaino appoggiato a terra davanti al sedile. A richiesta se detenesse qualcosa di illecito, l’uomo ha indicato proprio lo zaino nero, all’interno del quale vi erano vari involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 1,1 kg.

A seguito delle successive perquisizioni, personale e veicolare, sono stati rinvenuti e sequestrati anche 2500 euro in contanti.