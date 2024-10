Commissariato di Cornigliano, insediato il nuovo dirigente Marco Poggi

Genova. Si è appena insediato alla questura di Genova il nuovo dirigente del commissariato di Cornigliano. Si tratta di Marco Poggi, primo dirigente della polizia di Stato, investigatore e profondo conoscitore della realtà genovese, ritorna nel capoluogo della Liguria dopo aver maturato grande esperienza di polizia giudiziaria nelle squadre mobili di diverse regioni del Nord Italia.

Savonese classe 1973, è entrato nella polizia di Stato nel settembre del 1998 come agente ed assegnato all’ufficio di gabinetto della Questura di Torino. Vincitore del concorso per commissari della polizia di Stato nel 2004 ha svolto il corso di formazione per commissari della polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Polizia, a Roma, fino al dicembre 2006.

Dal gennaio 2007 con il grado di commissario capo è stato assegnato alla sezione polizia stradale di Alessandria in qualità di direttore del II settore, occupandosi di polizia giudiziaria, infortunistica e attività contravvenzionale.

Nell’aprile del 2010 è stato trasferito presso la Questura di Genova all’Upg. e Sp, per poi essere assegnato alla squadra mobile dove ha diretto diverse sezioni tra cui Contrasto al crimine diffuso, Criminalità straniera e prostituzione, Antidroga e Reati contro la persona, in danno dei minori e reati sessuali, svolgendo le funzioni di vicedirigente dal 1° ottobre del 2014.

Dal 2015 dirigente della squadra mobile di Ravenna, dal 2017 della squadra mobile di Alessandria e dal 2018 anche di quella divisione polizia anticrimine.

Nel settembre del 2021 viene assegnato alla questura di Torino come vicedirigente della squadra mobile, fino alla promozione di primo dirigente e alla successiva assegnazione alla questura di Genova.

A Poggi, vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del questore e di tutti i funzionari della questura.