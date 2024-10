Commemorazione dei defunti, a Genova cimiteri aperti fino alle 17: tutte le modifiche alla viabilità

Genova. In occasione della commemorazione dei defunti, i cimiteri del comune di Genova resteranno aperti tutti i giorni, fino a sabato 2 novembre, con orario continuato dalle 7.30 alle 17 (ultimo accesso alle 16.30).

La Santa Messa, aperta alla cittadinanza, si svolgerà sabato 2 novembre, alle 15.30 presso il cimitero di Staglieno, nel viale della Fede antistante il Pantheon e sarà celebrata dall’arcivescovo Marco Tasca.

In occasione della commemorazione dei defunti il Comune di Genova metterà a disposizione visite guidate gratuite dal titolo “Staglieno. Arte e bellezza” per portare i visitatori alla scoperta del cimitero monumentale: un museo a cielo aperto, ricco di tesori di arte, storia e memoria della città. Le visite si terranno: domani, giovedì 31 ottobre alle 11.30 e alle 14; venerdì 1° novembre, 11.30 e 14; sabato 2 novembre, alle 11.30. Accesso libero e gratuito, senza prenotazione. Informazioni qui.

Il Comune di Genova metterà a disposizione, presso il Cimitero di Staglieno, un servizio minibus gratuito.

Commemorazione dei defunti, tutte le modifiche alla viabilità

Cimitero di Staglieno (Municipio IV Media Val Bisagno) – fino al 2 novembre con orario 08.00-18.00 In considerazione della previsione di un maggior afflusso di visitatori, l’ingresso alle autovetture private autorizzate all’interno dei cimiteri sarà vietato fino a sabato 2 novembre compreso, a eccezione della fascia oraria 12-13.30. a) Piazzale Resasco: Lato mare, divieto di circolazione e di sosta per tutti i veicoli esclusi taxi, veicoli afferenti alle proprietà laterali e di portatori di handicap, residenti di Via Superiore del Veilino e di salita Sant’Antonino. Nel tratto a mare dell’accesso principale del Cimitero, nella zona compresa tra l’accesso e i chioschi dei fioristi, divieto di circolazione esclusi taxi, veicoli afferenti alle proprietà laterali, di portatori di handicap e afferenti alla commemorazione ufficiale organizzata per il giorno 2 novembre dal Comando Militare Regione Liguria; divieto di sosta, ad eccezione di bus e taxi; Nel tratto a mare compreso tra via Piacenza e i chioschi dei fioristi, negli stalli di sosta su ambo i lati sosta consentita esclusivamente ai veicoli con contrassegno invalidi, a eccezione dei due stalli di sosta riservati alle operazioni di carico e scarico merci presenti nel lato monte. b) via Superiore al Veilino: divieto di fermata per tutti i veicoli

Cimitero della Castagna (Municipio II Centro Ovest) – dal 31 ottobre al 2 novembre 2024 con orario 08.00-17.30 è istituito il senso unico di circolazione in via alla Porta degli Angeli direzione levante dall’altezza dell’entrata principale del cimitero fino all’intersezione con via delle Mura di Porta Murata (esclusa). Contestualmente i veicoli diretti al parcheggio del Cimitero della Castagna dovranno necessariamente percorrere Corso Martinetti e Via alla Porta degli Angeli con uscita dall’area di sosta attraverso via Mura degli Angeli – direzione Via San Bartolomeo del Fossato. La sosta veicolare è regolamentata secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale in servizio sul posto. Cimitero di Pontedecimo – località Cesino (Municipio V Val Polcevera) – dal 31 ottobre al 2 novembre con orario 07.00-18.00 È istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta del veicolo su ambo i lati di Via Benedetto da Cesino nel tratto compreso tra Via Campomorone e la scala di collegamento a Via Natale Gallino e lungo il perimetro del Cimitero, sino a Piazza Cesino.

Cimitero di Rivarolo della Cabona (Municipio V Val Polcevera) – dal 31 ottobre al 2 novembre con orario 07.00-18.00 È istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli su ambo i lati di Via Faliero Vezzani, nel tratto compreso tra Via Wagner e il piazzale del Cimitero.

Cimitero di Coronata (Municipio VI Medio Ponente) – dal 30 ottobre al 2 novembre con orario 08.00-18.00 È istituito il senso unico di circolazione con direzione mare/monte in Via Monte Guano eccetto per i veicoli del trasporto pubblico locale (AMT) e autopubbliche (taxi); Contestualmente, il traffico veicolare diretto alle aree di sosta adiacenti il Cimitero di Coronata dovrà necessariamente percorrere Via Coronata e Via Monte Guano. Il deflusso veicolare dalle suddette aree di sosta dovrà avvenire lungo il percorso formato dalle Vie Forte Monte Guano, Fratelli di Coronata e Borzoli. La sosta veicolare destinata agli afferenti al Cimitero verrà effettuata in Via Monte Guano.

Cimitero Pini Storti di Sant’Alberto (Municipio VI Medio Ponente) – dal 30 ottobre al 2 novembre con orario 08.00-18.00 È istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta del veicolo su ambo i lati di Via Sant’Alberto, nel tratto compreso tra via Torrente Molinassi e l’accesso al piazzale del Cimitero. Qualora le esigenze della circolazione lo richiedessero, il transito veicolare privato, nel citato tratto di Via Sant’Alberto potrà essere interrotto all’intersezione con la Via Torrente Molinassi con orario 09.00-12.00 e 15.00-17.00;

Cimitero di Pegli (Municipio VII Ponente) – dal 28 ottobre al 2 novembre con orario 08.00-17.00 È istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti su ambo i lati di Via Beato Martino nel tratto compreso tra Via Camillieri e l’ingresso del Cimitero. Il transito veicolare in Via Beato Martino potrà essere interdetto nel tratto compreso tra la Via Garelli ed il cimitero stesso qualora le condizioni del traffico lo richiedessero.

Cimitero di Pra’ (Municipio 7 – Ponente) – dal 28 ottobre al 2 novembre con orario 07:00/18:00 In Via Ss. Trinità, Via Nostra Signora dell’assunta e Piazza Palmaro, è confermato il divieto di sosta e di transito veicolare attualmente in atto per area di cantiere, esclusi i residenti e i veicoli diretti alle attività commerciali. Qualora le condizioni di traffico lo richiedessero, a cura della Polizia Locale, potranno essere attuate in ogni momento modifiche alla viabilità finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.