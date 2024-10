Come abbinare gli stivali UGG: dal look accogliente a quello chic

Comodi, caldi, cozy, morbidi e assolutamente cool: gli UGG sono gli stivali in suede del momento, calzature di gran moda per l’autunno/inverno. Quest’anno fanno di nuovo capolino dagli armadi grazie al ritorno dello scamosciato insieme a peluche e finta pelliccia. Se prima erano tessuti apparsi esclusivamente su cappotti e maglioni, ora si sono diffusi agli accessori come borse e scarpe.

Sebbene dall’animo casual, non è per nulla obbligatorio indossarli solo e unicamente in outfit sportivi per il tempo libero. Infatti, ci sono davvero moltissimi modi per interpretare queste calzature che hanno il grande pregio di tenere i piedi al caldo, senza rinunciare allo stile. Esistono tantissime soluzioni per portare gli stivaletti morbidi e confortevoli con qualunque capo, compresi quelli più chic come tailleur, pantaloni sartoriali, gonne, abiti.

Pantaloni a zampa e cargo

Con pantaloni cargo, flare e un po’ over, ci vogliono per forza gli stivali UGG. Sono uno degli abbinamenti più azzeccati della stagione per queste calzature, soprattutto quando si tratta del modello più basic e iconico.

Total look monocromatico

Seppur facilissimi da abbinare con altre nuance, gli stivali pelosi dal classico color cammello danno il loro meglio in outfit monocromatici. Queste calzature morbide, magari anche con platform, sono da indossare con un total look che gioca con i toni del sabbia e del marrone, una delle tonalità più apprezzate del periodo.

In alternativa, gli UGG color cammello danno una punta di colore in un total look white che rappresenta una scelta di grande stile, da provare almeno una volta. Sebbene spaventi molte donne, il total white funziona benissimo in autunno e inverno donando quella luce che, purtroppo, fuori manca.

Con gli abiti chic e le gonne

Lo street style insegna che quando si mescolano capi e accessori di origine differente, si crea un insieme solo all’apparenza dissonante poiché funziona benissimo! È il caso degli stivali cozy che hanno un’anima più casual da indossare con abiti e gonne chic plissettate, in pelle midi o vaporose in chiffon.

Gli UGG, meglio se nella versione mini, si mettono con calze velate, parigine o calzini a vista, che sono tra i principali trend fall / winter. Piccolo tip: per allungare otticamente la gamba ed evitare di spezzare la figura, collant e calzature, soprattutto se senza tacco, dovrebbero avere lo stesso tono.

Con il tailleur maschile

Chi è alla ricerca di un abbinamento chic e fuori dal comune, potrebbe indossare gli iconici stivali, magari nel modello pantofola, con un tailleur dal taglio maschile. Il gessato è uno dei principali trend della stagione che prende ispirazione ancora una volta dalla moda uomo. Per spezzare e non sembrare troppo seriosi, via libera a un bomber o un piumino come capospalla e una shopping bag over nei colori più hot della stagione, come rosso o burgundy.

Con la camicia di flanella

Non bisogna però dimenticare il modo più rilassato di indossare gli UGG. Per non sbagliare, jeans straight strappati, t-shirt con stampa e camicia in flanella sono i migliori amici della calzatura più calda e comoda di tutti i tempi.