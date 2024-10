Cittadella-Sampdoria (0-0): la cronaca del primo tempo

Cittadella 0 – Sampdoria 0

39′ Ancora una giallo nelle fila dei veneti, sventolato a Branca perché protesta per il fischio di un fallo contro.

36′ La Samp fa nuovamente capolino in avanti. Cross di Bereszynski, Coda viene anticipato. Sulla ripartenza Rabbi sbraccia nel tentativo di far suo il pallone a centrocampo e viene ammonito. Punizione per i blucerchiati, ma lo schema provato non porta agli effetti sperati. Respinge agevolmente la difesa granata.

30′ Cittadella pericoloso sulla sinistra. Amatucci controlla in area e crossa pericolosamente verso il secondo palo, Vulikic ci mette una pezza. In difficoltà la Sampdoria in questa fase. In generale i blucerchiati hanno transitato davvero poco nell’area avversaria.

27′ Calcio d’angolo per il Cittadella: Vita indirizza sul primo palo dove Pavan colpisce male mandando sul fondo.

23′ Finalmente la Sampdoria. Benedetti passa in verticale per Coda. Velo a favore di Tutino che si gira e calcia bene colpendo la parte bassa del palo esterno alla sinistra di Kastrati.

17′ Il Cittadella prova a pungere. Cross di Vita al centro dell’area. Rabbi colpisce da posizione pericolosa di testa nel cuore dell’area ma manda fuori.

15′ “Dai, Leo. Più personalità”. Si sente chiaramente l’incitamento un po’ contrariato di Sottil nei confronti di Benedetti.

10′ Le squadre si studiano concedendo entrambe il primo palleggio alle difese.

7′ Si fa vedere in avanti anche il Cittadella ma non riesce a trovare i varchi giusti.

5′ Benedetti riceve da Coda, porta palla ed entra in area. Destro molto lontano dalla porta di Kastrati.

2′ Prova a spingere sulla destra la Sampdoria. Alla fine, palla sul fondo. Confermato il modulo 3-5-2 da mister Andrea Sottil.

1′ Si parte. Sampdoria in completo bianco incaricata del calcio di inizio.

Primo tempo

Le scelte. Cambi rispetto alla formazione che ha battuto 1 a 0 il Mantova. In difesa, torna al centro Riccio che raccogliere l’eredità di Romagnoli. Al posto di quest’ultimo viene inserito Vulikic. Nonostante la sostituzione all’intervallo domenica, ancora titolare Benedetti. Tira il fiato Meulensteen. Davanti alla difesa torna Yepes. Completa il centrocampo Bellemo, con Kasami out per qualche acciacco di troppo. In attacco non si cambia. Sempre spazio alla coppia Tutino-Coda.

Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Cecchetto; Carisoni, Vita, Branca, Tessiore, Masciangelo, Rabbi, Ravasio. All: Dal Canto.

Sampdoria (3-5-2): Vismara; Bereszynski, Riccio, Vulikic; Venuti, Benedetti, Yepes, Bellemo, Ioannou; Coda, Tutino. All: Sottil.

Arbitro: Santoro di Messina. Assistenti: Margani di Latina e Cavallina di Parma. Quarto ufficiale: Mazzoni di Prato. VAR: Nasca di Bari. AVAR: Rutella di Enna.