Cinture non allacciate, telefonino alla guida e mancata precedenza ai pedoni: la polizia stradale sanziona 30 automobilisti

Recco. Controlli straordinari della Polizia Stradale di Genova ieri a Recco. Sono state controllate complessivamente 50 persone e sono state elevate 30 sanzioni amministrative.

Le violazioni più frequenti riguardano la Mancata allacciatura della cintura di sicurezza: numerosi automobilisti sono stati sanzionati per non aver indossato la cintura di sicurezza, un dispositivo di fondamentale importanza per la tutela della propria incolumità e di quella degli altri occupanti del veicolo.

L’altra sanzione principale riguarda l’utilizzo del telefono cellulare alla guida: un conducente è stato multato per aver utilizzato il telefono cellulare mentre era alla guida. Altre multe sono state erogate perché il carico trasportato non era adeguatamente fissato. Un automobilista è stato sanzionato per non aver rispettato la precedenza ad un pedone sulle strisce pedonali, un comportamento inaccettabile che dimostra scarsa attenzione verso i più deboli.