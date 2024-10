Chiavari, rischia di soffocare per un boccone di traverso: salvato grazie istruzioni al telefono del 118

Genova. Un uomo di 51 anni che rischiava di soffocare è stato salvato oggi grazie alle istruzioni fornite al telefono da un infermiere del 118 di Lavagna.

E’ successo intorno alle 14. L’uomo stava pranzando quando un boccone di cibo gli è andato per traverso rischiando di soffocarlo. Per fortuna in casa era presente anche un vicino che ha chiamato il 118. E proprio le istruzioni fornite dall’infermiere al telefono, che ha indicato le corrette manovre sull’addome per la disostruzione delle vie aeree si sono rivelate decisive.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto infatti il 51enne si era già liberato del pericolosissimo boccone, che avrebbe potuto soffocarlo. E’ stato portato in codice verde in ospedale a Lavagna per i controlli del caso, ma per fortuna sta bene.