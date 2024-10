Chiavari, iniziati i lavori di ampliamento dei marciapiedi

Chiavari. Sono iniziati gli interventi di rifacimento e ampliamento del marciapiede di Via Franceschi, in corrispondenza del parcheggio pubblico, affidati all’Impresa Traversone S.A.S per un importo di 11.590 euro.

“Andiamo a migliorare un tratto pedonale che si trovava in pessime condizioni, con piccoli dislivelli fra le piastrelle. La zona, in prossimità di diverse attività commerciali e del parcheggio auto, necessitava di interventi per garantire maggiore una sicurezza”.

“La larghezza del marciapiede verrà allargata a 160 cm, rendendolo più accessibile per tutti. Verranno anche realizzati percorsi tattili per segnalare i due attraversamenti stradali e la fermata del bus” ha dichiarato l’assessore alla manutenzione”