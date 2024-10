Chiavari, fino al 28 ottobre possibile chiedere l’agevolazione sulla Tari

Chiavari. Fino al 28 ottobre 2024 è possibile presentare la domanda di accesso all’agevolazione tariffaria per il pagamento della tassa comunale sui rifiuti e sui servizi Tari per l’anno 2024.

Il bando e i relativi moduli sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Chiavari. In alternativa, è possibile ritirarli presso l’ufficio di Front Office, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle ore 12, a Palazzo Bianco in piazza N.S. dell’Orto 1. La domanda, debitamente compilata e corredata degli allegati richiesti, potrà essere presentata entro il termine presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico, oppure inviata tramite PEC all’indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it.

“L’agevolazione prevede la copertura totale della tassa o una riduzione percentuale, a seconda del numero di richieste e fino ad esaurimento delle risorse stanziate a bilancio. Si tratta di un intervento concreto che anche quest’anno vogliamo portare avanti per sostenere le famiglie e i cittadini che si trovano in difficoltà – dichiara il vicesindaco – lo scorso anno abbiamo accolto 231 domande per un importo di 50.000 euro”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0185 365499, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 11:30.