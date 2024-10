Marco Montoli si dimette da presidente del Ces.to: “Passaggio di crescita, bello ma doloroso”

Genova. Novità nell’organizzazione del Ce.Sto, la cooperativa sociale nata dall’omonima associazione che da diversi anni ha in gestione i Giardini Luzzati e che porta avanti progetti di rigenerazione urbana in centro storico, diventando esempio virtuoso di quanto il terzo settore possa incidere sulla rinascita di un quartiere. Marco Montoli, storico presidente prima dell’associazione e poi della cooperativa, ha deciso di dimettersi, e nel corso di un’assemblea dei soci che si è tenuta mercoledì la decisione è stata accettata.

“Una decisione maturata nel tempo e che prende atto, in primis, delle grandi trasformazioni (nei numeri e nei risultati) che la nostra realtà ha vissuto – sottolineano dalla cooperativa – Non si tratta di un ‘abbandono’, come ha spiegato Montoli, bensì di allargare il processo di partecipazione attiva in una direzione sempre più plurale e autenticamente democratica. Sollevare Marco dalla gestione quotidiana di alcuni processi significa permettergli di contribuire al processo di innovazione organizzativa in continuità con le scelte di innovazione che hanno caratterizzato il Ce.Sto in questo decennio”.

Contestualmente è stato stabilito di eleggere un consiglio di amministrazione integrato con nuovi membri proposti dai soci, che eleggeranno la nuova presidenza. Sino ad allora Montoli, sin dagli albori volto e voce del Ces.to e dei Luzzati, sarà legale rappresentante.

“Siamo serene e sereni e ottimiste/i rispetto alle sfide, agli stimoli e alle cose nuove che una riformulazione della governance potrà portare – concludono dal Ce.Sto – Cogliamo l’occasione per ringraziare anche qua formalmente chi ha tirato sù, tra difficoltà, contraddizioni, ideali, principi e caratteristiche sperimentazioni, questo splendido arcipelago che siamo e di cui siamo orgogliosi”.

Montoli, dal canto suo, ha definito le dimissioni “un passaggio importante di crescita, bello ma anche doloroso. La crescita collettiva, un valore coltivato da sempre dal Cesto e che ora si dimostra vero”.