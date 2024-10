Centri sociali, Buridda: “Bucci parla di negoziazione ma finora proposte irricevibili”

Genova. Durante uno dei confronti tra candidati alla presidenza della Regione Liguria, quello organizzato da Telenord, è stato affrontato – di striscio – anche il tema dei centri sociali: ne hanno parlato, sollecitati da Nicola Rollando, di Per l’Alternativa, Andrea Orlando e Marco Bucci.

Il sindaco di Genova e candidato del centrodestra, in particolare, ha rivendicato la soluzione trovata per il trasferimento dello Zapata dai Magazzini del Sale alla Fortezza e ha parlato di una trattativa in atto tra l’amministrazione e il centro sociale Buridda, sgomberato l’estate scorsa dall’ex Magistero, dove l’Università di Genova vuole realizzare uno studentato.

Dal Buridda, all’indomani della dichiarazione, una nota in cui si smentisce che sia in atto una negoziazione – o meglio – si precisa che il percorso di un’eventuale negoziazione si sia arenato in partenza.

“Apprendiamo con sorpresa che il sindaco Bucci avrebbe intrapreso una negoziazione con il Buridda e che farà un modo che diventi un’associazione – si legge nella nota – precisiamo che non è in corso alcuna negoziazione poiché dal 28 agosto, data un cui abbiamo incontrato il sindaco per ascoltare, e non negoziare, quello che aveva da proporci, l’unica offerta sono stati i forti di Genova raggiungibili “con una comoda funivia” e nessun altro contatto è avvenuto”.

“Anche perché subito dopo – aggiungono dal Buridda – c’è stata la sua candidatura per le regionali nelle liste del centro destra e quindi le priorità saranno state certamente altre e sicuramente molto distanti dalle necessità e rivendicazioni della “città di sotto”. Sorridiamo difronte alla dichiarazione di riportare alla legalità le attività svolte nei centri sociali, dichiarazione rilasciata contestualmente alla presentazione del libro dell’ex governatore Toti, in prima linea negli sponsor del sindaco, reo confesso di aver svenduto la nostra regione agli amici degli amici. Sarebbe meglio che si risolvessero le nefandezze della giunta prima di dichiarare negoziati inesistenti solo per guadagnare voti”.