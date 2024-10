Caruggiadi, terzo weekend di sport in centro storico: ecco le piazze coinvolte

Genova. Sabato 5 e domenica 6 ottobre si svolgerà il terzo dei quattro fine settimana delle Caruggiadi, la manifestazione dedicata allo sport diffuso nel centro storico, con 12 spazi urbani dei Sestieri del Molo, Maddalena e Pré trasformati, a rotazione, in campi da gioco per praticare 20 discipline: atletica, badminton, basket, bocce, calcio, calcio balilla, calcio freestyle, esport, hockey, jujitsu, karate, orienteering, pallamano, pallavolo, parkour, rugby, scherma, subbuteo, swing, street dance e yoga.

Questa settimana le attività coinvolgeranno: piazza Cernaia, giardini Rotondi, piazza delle Lavandaie, piazza Don Gallo, piazza delle Scuole Pie, piazza Durazzo, piazza Vittime di tutte le mafie.

Il programma completo di questo fine settimana a questo link

Tra gli eventi in programma questo fine settimana, allo spazio di info point in piazza Caricamento, dalle 10.30 alle 13 il CONI Liguria propone una serie di attività ludico-motorie adatte a tutte le età. Attraverso l’uso di attrezzi sportivi tipici di diverse discipline i tecnici del CONI coinvolgono i partecipanti sulle proprie abilità motorie. Dalle 15 alle 18 è possibile provare l’emozione del Trail Running: i tecnici di Sisport, realtà protagonista in centro storico per la promozione e diffusione degli sport outdoor, coinvolgono i partecipanti (fascia di età 6 – 14 anni) in un percorso dedicato tra i vicoli per avvicinarsi a questa disciplina affascinante proposta per questa occasione in versione urbana.

Sono previste tre partenze differenti dei gruppi di partecipanti alle 15, alle 16 e alle 17 da piazza delle Lavandaie (accanto alla sede di Sisport – sufficiente arrivare 15 minuti prima della partenza per registrarsi in loco) con un percorso dedicato di circa 40 minuti che prevede l’arrivo presso l’info point Caruggiadi in piazza Caricamento.

Domenica 6 dalle 14.30 alle 17.15 in piazza Durazzo l’associazione Sarabanda IS di Genova, creatrice di Circumnavigando Festival Internazionale di Circo Teatro (quest’anno alla XXIV edizione) e del TIQU Teatro Internazionale di Quartiere nel Sestiere della Maddalena, presenta alle Caruggiadi un’attività di circo coinvolgente per bambini e ragazzi a cura della propria scuola “SiRCUS Centro delle Arti del Circo” con un laboratorio dedicato alla scoperta di giocoleria ed equilibrismo.

Il progetto Caruggiadi è realizzato dal Comune di Genova- Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione (che segue il coordinamento del Piano Integrato Caruggi), grazie al contributo di Fondazione Carige, nell’ambito di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.