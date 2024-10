Carlo Felice, arriva la svolta per i lavoratori: “In arrivo nuove assunzioni e riposi compensativi”

Genova. “Dopo la lettera che abbiamo inviato ieri, il Sovrintendente ha ufficializzato nuove assunzioni e la possibilità per il personale del Teatro Nazionale di avere riposo compensativo straordinario di 2 giorni. Abbiamo dimostrato ancora una volta che la contrattazione è lo strumento migliore per ottenere risultati per i lavoratori senza scioperi che pagano con le loro tasche”.

Così inizia la nota stampa della Fistel Cisl Liguria nella quale annuncia la svolta nella trattativa tra la Soprintendenza e i lavoratori, dopo lo sciopero della scorsa settimana.

“Nel corso della riunione di questa mattina con la Sovrintendenza dell’Opera Carlo Felice si sono analizzate le problematiche derivanti dagli organici, dall’organizzazione del lavoro e dai carichi produttivi. Ieri abbiamo inviato una lettera alla Direzione chiedendo un incremento di personale ed un riposo compensativo supplementare, . Il Sovrintendente ha riconosciuto le necessità da noi espresse ed intende agire concretamente per cercare di porre rimedio nel rispetto della sostenibilità economico finanziaria. Verranno quindi assunti 2 lavoratori a tempo determinato ed il personale impiegato al Teatro Nazionale godrà di un riposo compensativo straordinario di 2 giorni”, spiega in una la Segreteria FISTel CISL Liguria e le RSA Opera Carlo Felice: “Giudichiamo positivamente questo piccolo primo segnale concreto ma sicuramente ancora non sufficiente riguardo alle carenze organiche croniche e all’età avanzata di alcuni reparti. Importante quanto riconosciuto dalla Fondazione in materia di organizzazione del lavoro, produttività e dotazione organica ,riteniamo però che ci sarà ancora molto da fare in merito affinché il nostro amato teatro sia all’altezza delle sfide che lo attendono. Abbiamo dimostrato ancora una volta che la contrattazione è lo strumento migliore per ottenere risultati per i lavoratori senza scioperi che pagano con le loro tasche”, conclude la Segreteria FISTel CISL Liguria e le RSA Opera Carlo Felice