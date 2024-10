Blitz degli ispettori del lavoro al cantiere del Waterfront per un ponteggio irregolare: un operaio denunciato

Genova. Controlli questa mattina degli ispettori del Psal al cantiere del Waterfront di Levante. Il blitz, inserito nell’ambito dell’attività periodica degli ispettori del lavoro in particolare nei grandi cantieri, ha portato a rilevare un ponteggio irregolare . Quando gli ispettori della Asl3 sono arrivati sul posto hanno trovato sul posto di lavoro 4 operai, ma due di loro si sono allontanati prima di essere identificati.

Per questo gli ispettori hanno avvertito, come da prassi, le forze dell’ordine, All’arrivo dei carabinieri dei due lavoratori rimasti sul posto uno è risultato regolarmente assunto, l’altro invece avrebbe mostrato ai militari un documento che apparteneva a un altro lavoratore che avrebbe dovuto lavorare al posto suo nel cantiere.

Per questo è stato portato in caserma e denunciato per falsa attestazione delle proprie generalità e violazione norme relative ai permessi di soggiorno, anche se in realtà sarebbe regolare in Italia. Anche gli altri due operai fuggitivi poi sarebbero stati raggiunti e controllati dai carabinieri e avevano i permessi di soggiorno in regola.

L’azienda, in appalto dal Cds, che aveva installato il ponteggio a due impalcati davanti al Palasport, risultato irregolare, sarà sanzionata. Nessun sequestro del cantiere ma la prescrizione non utilizzare quel ponteggio finché non sarà messo in regola con la normativa per la sicurezza sul lavoro.

Circa la regolarità dei contratti di lavoro le indagini sono in corso: la ditta ha fornito agli ispettori tutta la documentazione circa i contratti che ora verranno analizzati in dettaglio.