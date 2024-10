Canoa e canottaggio, Genova ospita i Campionati Nazionali Universitari

Genova. Questo fine settimana, sabato 5 e domenica 6 ottobre, Genova ospiterà i Campionati Nazionali Universitari di Canoa e Canottaggio presso il College Remiero Universitario di Pra’. L’evento, organizzato da FederCUSI in collaborazione con il CUS Genova, inserito nel palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, vedrà la partecipazione di oltre 300 atleti-studenti provenienti da tutta Italia. Trattasi di un’importante occasione per celebrare lo sport universitario e il ritorno di questa manifestazione in città, già organizzata con successo a Genova nel 2016 e 2017.

Nel corso delle due giornate si terranno più di 40 gare, che vedranno confrontarsi atleti nelle diverse discipline della canoa e del canottaggio. Le regate, che si svolgeranno su distanze di 500 e 2000 metri, coinvolgeranno sia uomini che donne in competizioni individuali e a squadre. Il programma è ricco e prevede le finali per entrambe le discipline nelle giornate di sabato e domenica, offrendo così uno spettacolo entusiasmante per gli spettatori.

A rendere ancora più speciale l’edizione 2024 è l’importante riconoscimento ottenuto con il patrocinio del Comune di Genova, che sottolinea il valore dell’evento. Il College Remiero di Pra’, creato in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e la Federazione Italiana Canottaggio, sarà dunque un fulcro per lo sviluppo dello sport remiero nella città, supportando la crescita di giovani atleti italiani e internazionali.

Record di partecipazione per la formazione universitaria di Genova: la delegazione ligure sarà presente con una cifra record di 45 atleti e atlete. Un risultato storico che sottolinea l’impegno e la crescita del movimento sportivo universitario cittadino.

A margine delle competizioni, sabato 5 ottobre, Genova ospiterà per la prima volta l’incontro di tutti i Presidenti CUS d’Italia e la Federazione dello Sport Universitario. L’apertura dei lavori sarà affidata a Federico Delfino, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova. Questo incontro, sostenuto attivamente dal CUS Genova, offrirà un’importante occasione di confronto per promuovere lo sviluppo dello sport in ambito universitario, rafforzando la collaborazione tra le istituzioni.

Infine, al termine delle gare di sabato, intorno alle ore 18, tutti i partecipanti saranno invitati ad un apericena offerto dai partner dell’evento.

L’evento sarà un’occasione per celebrare lo sport universitario e per vivere due giornate di gare intense e partecipazione, offrendo agli atleti e al pubblico momenti di sana competizione e condivisione.