Campora (Vince Liguria): “Sulla sanità la sinistra dice falsità, noi diciamo la verità”

Genova. “È apprezzabile da parte del segretario del Pd Davide Natale indicare subito la fonte d’ispirazione della sua analisi politica. Anche perché non fa che confermare l’abitudine della sinistra di sparare nel mucchio senza conoscere le cose e soprattutto senza avere neppure l’umiltà di imparare dalle precedenti figuracce”.

Lo dichiara il candidato di Vince Liguria Matteo Campora in risposta alle dichiarazioni del segretario regionale del Pd Davide Natale sulla sanità.

“Da perfetto cettoqualunquista insiste a parlare di sanità e di liste d’attesa. L’ultima volta che lo ha fatto, pochi giorni fa, sosteneva che in Liguria non fosse neppure possibile prenotare una visita oculistica o un ecodoppler, quando bastava una telefonata al Cup della Asl 3 per avere l’appuntamento in due giorni nel primo caso e tra 3 e 9 giorni a seconda dell’esame specifico nel secondo. E continua a ripetere il ritornello della privatizzazione della Sanità. I fatti dimostrano che chi vuole privatizzare la Sanità (anzi chi lo ha fatto) è la sinistra. Se il timore dei liguri è quello di dare troppo spazio ai privati devono evitare di votare Orlando e Natale. La percentuale della spesa sanitaria della Liguria per prestazioni private è del 10,5%, la media italiana è del 17,4%. Chi alza la media? Le Regioni governate dalla sinistra. Il Lazio (il dato è riferito al 2022, fine della gestione Zingaretti) ha il 25,7%, la Campania di De Luca il 20%, la Puglia di Emiliano, il 18,9%. La percentuale dell’Emilia Romagna, del cosiddetto modello Emilia è al 13,9%”.

“Siccome noi non siamo come Natale, ripetiamo ai liguri la verità – dichiara Campora -. Che l’acquisto di prestazioni e di esami da strutture private convenzionate viene fatto dalla Regione, che così facendo mette a disposizione dei liguri, gratuitamente, queste stesse prestazioni. È così che è iniziato l’abbattimento delle liste d’attesa, non facendo pagare ai cittadini le prestazioni sanitarie come tentano di sottintendere Orlando e compagni, è così che Natale ha fatto una brutta figura citando proprio casi in cui la Liguria ha saputo ridurre i tempi. Sempre comunque facendo ricorso al privato convenzionato – conclude – in misura assai inferiore al modello che propone la sinistra di Orlando”.