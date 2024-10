E’ ligure la nuova campionessa di “Don’t forget the lyrics”: Debora Viglizzo già vincitrice in “Reazione a Catena”

Liguria. Viene dalla Liguria, più precisamente dalla Val Bormida, la nuova campionessa di “Don’t forget the lyrics”, il game show musicale in onda sul Nove tutte le sere dalle 19:30. Il suo nome è Debora Viglizzo, 32enne di Carcare, che con la sua voce ha riempito le case degli italiani cercando di indovinare le parole delle canzoni che si sono susseguite durante la puntata.

Arrivata all’ultima canzone con un bottino di 5mila euro (dimezzato dopo non aver azzeccato una frase di “L’elefante e la farfalla” di Michele Zerillo), Debora non ha indovinato le 10 parole mancanti di “Cercami” di Renato Zero. Ad aiutarla ha provato l’amica pallarese Ylenia Musetti, ma insieme non sono riuscite a trovare la giusta soluzione.

Debora, però, rimane la campionessa della puntata e la vedremo ancora sul piccolo schermo anche nei prossimi giorni.

Per la giovane valbormidese non si tratta della prima esperienza in tv, qualche anno fa infatti ha partecipato insieme a due compagni del liceo a “Reazione a catena”, riuscendo a portarsi a casa un piccolo gruzzoletto.