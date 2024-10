Campionato Italiano Velocità Montagna, Gianluca Ticci alla “Cronoscalata della Castellana Orvieto”

Favale di Malvaro. C’è anche Gianluca Ticci tra i 264 piloti che, domani e domenica, daranno vita alla 51^ “Cronoscalata della Castellana Orvieto”, Finale nazionale del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna). La salita umbra vedrà il portacolori della Scuderia Sport Favale 07 nuovamente al volante di una vettura a tetto scoperto, la Nova Proto NP03 motorizzata Aprilia che gli sarà messa a disposizione dal Faggioli Racing Team, lo stesso mezzo con cui il driver di Favale di Malvaro, a fine agosto, ha partecipato alla “Vittorio Veneto – Cansiglio” chiudendo la gara al quinto posto assoluto e mettendo a segno il tempo record del tracciato veneto tra i prototipi dotati di propulsore motociclistico.

“Cercheremo di fare bene anche alla “Castellana” – osserva Gianluca Ticci – dove andrò a confrontarmi con tutti i finalisti e con i migliori piloti del panorama internazionale. Mi piacerebbe abbinare nuovamente un piazzamento di prestigio a questa mia seconda partecipazione con una vettura di Gruppo E2SC ma sarò comunque contento dell’esperienza in quanto, per me, rappresenterà un nuovo ed importante step di crescita”.

La stagione 2024 di Gianluca Ticci è supportata dalla Scuderia Sport Favale 07 e da un pool di aziende formato da Centro Revisioni Auto del Tigullio Srl, Previati Stefano – Officina Meccanica Industriale, Saracino Srl, De.Ca. Srl, Drago Edilstudio Srl, EdilCleri, Ticci Snc, Ricambi di Mattia Rosi, Feraboli Lubrificanti – Concessionaria ufficiale Mobiluno, Officina Vescovi Andrea Sas, Evosistem Engine Management, AGM CNC Racing Parts Parma, WRAP.IT e OrioliSuspension.